Кто ты, воин? Мужчина без комплексов в пивном магазине

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Мужчина решил порадовать себя бутылочкой пива перед новогодними праздниками. Он посетил магазин в необычном одеянии и удивил продавца.
Какой год, такой и воин. Может рядом баня или проспорил?
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