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Кто ты, воин? Мужчина без комплексов в пивном магазине

Кто ты, воин? Мужчина без комплексов в пивном магазине

Автор:
30 декабря 2022 13:01
Сообщество : Юмор
Метки: видео   воин   магазин   новый год   пиво   посетитель   
320
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Мужчина решил порадовать себя бутылочкой пива перед новогодними праздниками. Он посетил магазин в необычном одеянии и удивил продавца.
Какой год, такой и воин. Может рядом баня или проспорил?

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Метки: видео   воин   магазин   новый год   пиво   посетитель   
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5  комментариев
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412
дмитрий 45 минут назад
моржует))))
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17k
Илларион Забродов Минуту назад
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Максим Химки 5 минут назад
У самурая нет цели, только путь.....
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эмосурикат прямоползающий 10 минут назад
алкаш банный
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Владимир Герасименко 17 минут назад
на Горбачёва похож
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Себастьян Перейра

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