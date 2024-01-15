Школьники в Ставропольском крае забросали снежками вечный огонь и сбежали, когда он потух

Родителям детей теперь придётся заплатить штраф.
Глава Изобильненского округа Ставропольского края Владимир Форостянов в своём Telegram-канале опубликовал ролик, на котором трое школьников снежками забрасывают вечный огонь на мемориале «Огонь Вечной Славы».
Важно помнить, что с точки зрения закона вечный огонь – это не только символ особой торжественности памяти народа о павших героях, но и воинское захоронение, - написал Форостянов.
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Глава рассказал, что по данному факту сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Изобильненский» проводятся мероприятия, направленные на установление личностей несовершеннолетних. Когда личности будут установлены, родителям может грозить штраф по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.
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Так ,для статистики...