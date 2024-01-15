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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1121 пост • 47 подписчиков подписаться
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Школьники в&nbsp;Ставропольском крае забросали снежками вечный огонь и сбежали, когда он потух

Школьники в Ставропольском крае забросали снежками вечный огонь и сбежали, когда он потух

Автор:
15 января 2024 16:59
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Вечный огонь   Видео   Россия   Ставропольский край   интересное   фото   школьники   
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Родителям детей теперь придётся заплатить штраф.

Глава Изобильненского округа Ставропольского края Владимир Форостянов в своём Telegram-канале опубликовал ролик, на котором трое школьников снежками забрасывают вечный огонь на мемориале «Огонь Вечной Славы».

Важно помнить, что с точки зрения закона вечный огонь – это не только символ особой торжественности памяти народа о павших героях, но и воинское захоронение, - написал Форостянов.

Глава рассказал, что по данному факту сотрудниками Отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России «Изобильненский» проводятся мероприятия, направленные на установление личностей несовершеннолетних. Когда личности будут установлены, родителям может грозить штраф по части 1 статьи 5.35 КоАП РФ.

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Метки: Вечный огонь   Видео   Россия   Ставропольский край   интересное   фото   школьники   
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6  комментариев
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375
ruslan d Полчаса назад
Еще одни оболдуи нашлись ...
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27k
pokevon 2 минуты назад
Очень иетересны фамилии маленьких дебилов

Так ,для статистики...
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51k
Aleksandr 12 минут назад
Дайте угадаю: это либо опарыши хохлов, либо овцейобов...
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16k
Александр 12 минут назад
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12
Pуслан 12 минут назад
Если б я такое совершил по малолетке, меня отец заставил бы огонь добывать как первобытного, с помощью палочек, пока ладони до костей не стёрлись, И забыл бы я , как на заднице сидеть, минимум на пол года
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34k
Юр21 24 минуты назад
Что то у нас на югах не слава богу, то Ставрополье отличается, то Краснодарский край... У нас как то никому не приходит в голову на памятниках скакать или с вечным огнём шутки шутить. Может у скобарей ремень недалеко лежит?
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