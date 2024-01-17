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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1128 постов • 48 подписчиков подписаться
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В Мурманске мужчина прополз под рольставни магазина и напился в стельку

В Мурманске мужчина прополз под рольставни магазина и напился в стельку

Автор:
17 января 2024 09:41
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Мурманск   алкоголь   забавно   магазин   пьяный   
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В одном из торговых центров Мурманска произошел необычный инцидент. Там охранники нашли пьяного в стельку мужчину, который лежал на полу и ничего не соображал. Выяснить, что происходит, предстояло уже в отделении полиции.

43-летений любитель алкоголя смог пройти в торговый центр, воспользовавшись открытой дверью, а затем поднял рольставни магазина и прополз под ними внутрь, похитил с полки алкогольную продукцию, после чего покинул помещение.


Спустя непродолжительное время вернулся вновь. Повторил свои манипуляции со спиртным, после чего покинул магазин. В общей сложности, мужчины трижды возвращался. Но в третий раз он уже не смог уйти, поскольку был сильно пьян.


43-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель не отрицал свою вину.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.

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Метки: Видео   Мурманск   алкоголь   забавно   магазин   пьяный   
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6  комментариев
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1k
Лебовски Час назад
Страждущий...... ))))
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ruslan d 4 минуты назад
Охота пуще неволи
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46k
Игорь 13 минут назад
Украл, выпил, в тюрьму, украл, выпил, в тюрьму, красота...
(Джентельмены удачи)
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11k
Борис Карабанов 13 минут назад
Замуровали, демоны!
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1k
алексей 18 минут назад
Джентльмен удачи

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5k
Наталья Час назад
Целеустремлённый
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