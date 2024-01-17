В Мурманске мужчина прополз под рольставни магазина и напился в стельку

43-летений любитель алкоголя смог пройти в торговый центр, воспользовавшись открытой дверью, а затем поднял рольставни магазина и прополз под ними внутрь, похитил с полки алкогольную продукцию, после чего покинул помещение.





Спустя непродолжительное время вернулся вновь. Повторил свои манипуляции со спиртным, после чего покинул магазин. В общей сложности, мужчины трижды возвращался. Но в третий раз он уже не смог уйти, поскольку был сильно пьян.





43-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель не отрицал свою вину.

Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.