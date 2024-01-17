В Мурманске мужчина прополз под рольставни магазина и напился в стельку

В одном из торговых центров Мурманска произошел необычный инцидент. Там охранники нашли пьяного в стельку мужчину, который лежал на полу и ничего не соображал. Выяснить, что происходит, предстояло уже в отделении полиции.
43-летений любитель алкоголя смог пройти в торговый центр, воспользовавшись открытой дверью, а затем поднял рольставни магазина и прополз под ними внутрь, похитил с полки алкогольную продукцию, после чего покинул помещение.
Спустя непродолжительное время вернулся вновь. Повторил свои манипуляции со спиртным, после чего покинул магазин. В общей сложности, мужчины трижды возвращался. Но в третий раз он уже не смог уйти, поскольку был сильно пьян.
43-летний ранее судимый за аналогичное преступление местный житель не отрицал свою вину.
Максимальная санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет.
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