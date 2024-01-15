Индийский "электроподжиг" для плиты 

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Как зажечь небольшую газовую плиту с помощью индийца и статического электричества.
Суровые индийские уроки физики.
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