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Индийский "электроподжиг" для плиты&nbsp;

Индийский "электроподжиг" для плиты 

Автор:
15 января 2024 10:14
Метки: Видео   ГАЗ   Индия   инциец   плита   статическое электричество   физика   
1252
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Как зажечь небольшую газовую плиту с помощью индийца и статического электричества⁠⁠.

Суровые индийские уроки физики.

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Метки: Видео   ГАЗ   Индия   инциец   плита   статическое электричество   физика   
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6k
Lexx Час назад
Маг и чародей 80lvl.
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6k
Евгений Д Полчаса назад
А пока искру добывают- газ все идет.
Так можно и на хороший БУМ нарваться, затянув искрообразование
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Себастьян Перейра

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