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Яркие участники «тигриного» парада в Индии

Яркие участники «тигриного» парада в Индии

Автор:
20 октября 2023 10:57
Метки: Видео   Индийцы   Индия   необычно   парад   праздник   тигр   
919
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В индийском штате Керала каждый год проходит праздник урожая Онам, во время которого по улицам проходят парадом мужчины, изображающие тигров и леопардов. Участники раскрашивают свои тела в виде голов хищных кошек, а также надевают соответствующие маски.

К танцу допускаются только представитель мужского пола.

Всего в параде каждый год участвует порядка 800 мужчин. У участников мероприятия должен быть хотя бы небольшой живот.

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Метки: Видео   Индийцы   Индия   необычно   парад   праздник   тигр   
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2  комментария
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61k
pynh 2 часа назад
на 10 секунде блюющий кот? мой именно так и делает
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318
ruslan d Час назад
Красиво
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