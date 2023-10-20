Яркие участники «тигриного» парада в Индии

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В индийском штате Керала каждый год проходит праздник урожая Онам, во время которого по улицам проходят парадом мужчины, изображающие тигров и леопардов. Участники раскрашивают свои тела в виде голов хищных кошек, а также надевают соответствующие маски.
К танцу допускаются только представитель мужского пола.
Всего в параде каждый год участвует порядка 800 мужчин. У участников мероприятия должен быть хотя бы небольшой живот.
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