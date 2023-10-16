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Впечатляющий стадион в Индии

Впечатляющий стадион в Индии

Автор:
16 октября 2023 09:03
Метки: Видео   Индия   Стадион   в мире   интересно   масштаб   
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Стадион Нарендра Моди, широко известный как стадион Мотера, является самым большим стадионом для крикета и одним из самых крупных стадионов в мире. Он был построен в 1983 году и впервые отремонтирован в 2006 году.

Вместимость стадиона 132 тысячи человек. Даже гигантские экраны с высоты выглядят как маленькие телевизоры.

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Метки: Видео   Индия   Стадион   в мире   интересно   масштаб   
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