Баржа с кирпичами столкнулась с паромом и затонула у индийского побережья

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В Ленинградской области отец избил мальчика, пристававшего к его дочери

Взрыв воздушных шаров на празднике в Индии попал на видео

Сход массивной снежной лавины в индийском штате попал на видео

Добро пожаловать на индийские авиалинии!

Индийский "электроподжиг" для плиты