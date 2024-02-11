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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1197 постов • 53 подписчика подписаться
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Баржа с кирпичами столкнулась с паромом и затонула у индийского побережья

Баржа с кирпичами столкнулась с паромом и затонула у индийского побережья

Автор:
11 февраля 2024 10:28
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Баржа с кирпичами   Видео   Индия   ЧП   авария   паром   пошла ко дну   столкнулась   
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Судно, использующееся для доставки громоздкого груза стройматериалов, ударившись носовой частью о туристический паром, сразу же пошло ко дну.

Автор шокирующего сюжета, снятого во время тумана, не уточнил никаких последствий происшествия.


Некоторые интернет-пользователи написали в комментариях к видео, что многотонный затонувший груз вызовет немало вопросов у потомков, которые в будущем обнаружат кирпичи на дне водоёма.

Источник:

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Метки: Баржа с кирпичами   Видео   Индия   ЧП   авария   паром   пошла ко дну   столкнулась   
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7  комментариев
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4k
poбт 42 минуты назад
баржа? да это е/бучее корыто а не баржа
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11k
Билли 7 минут назад
Я еще не удивлюсь, что там крокодилы водятся. Сверхразумам хватило ума в такую видимость выйти без какой-либо навигации. Один плывет поперек другому - серьёзнейшая оплошность в судовом движении.
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38k
АнтонПолднев Полчаса назад
Ну там понятие "перегруз" вообще не известно.
Ссылка youtu.be
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3k
Saplus 47 минут назад
Чуваки на барже в буквальном смысле отложили кирпичей.
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17k
Алексей 47 минут назад
Кирпичей будет на несколько штук больше.....
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1k
Александер Час назад
АФИГЕТЬ!!!
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