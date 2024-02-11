Баржа с кирпичами столкнулась с паромом и затонула у индийского побережья

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Судно, использующееся для доставки громоздкого груза стройматериалов, ударившись носовой частью о туристический паром, сразу же пошло ко дну.
Автор шокирующего сюжета, снятого во время тумана, не уточнил никаких последствий происшествия.
Некоторые интернет-пользователи написали в комментариях к видео, что многотонный затонувший груз вызовет немало вопросов у потомков, которые в будущем обнаружат кирпичи на дне водоёма.
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