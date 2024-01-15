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Женщина сняла «защитную» пленку с экрана телевизора и сломала его

Женщина сняла «защитную» пленку с экрана телевизора и сломала его

Автор:
15 января 2024 09:02
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   защитную пленку с экрана   люди   провал   телевизор   фейл   
1184
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Счастливая обладательница нового Samsung так увлеклась распаковкой своей новой плазмы, что случайно отклеила экран, подумав, что это защитная плёнка.

Своим горем она поделилась в соцсетях и компания решила подарить ей новый экран.


Любителям снимать защитную плёнку посвящается!

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Метки: Видео   защитную пленку с экрана   люди   провал   телевизор   фейл   
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9  комментариев
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126
Деньги Есть 53 минуты назад
Я думаю, что не должен экран так легко сниматься. Всё должно быть качественно запаяно.
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6k
heta 7 минут назад
Самсунг уже не торт?
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11
Ignota Mortuus 17 минут назад
Это поляризационная плёнка. Такая же как и на всех мониторах. Просто так её не снять. Перед нами очередная ТП. Которая с дуру и куй сломает....
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1k
Юлия Фоксина 19 минут назад
Можно на очки поляризатор наклеить и смотреть ТВ в режиме "Инкогнито"
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1k
Михаил Полчаса назад
Однако настойчивая дама... Нужно быть очень упертым чтобы отодрать эту пленку...
Нехай очки себе запилит, и не одни... смотреть то можно будет!
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332
Trueman Полчаса назад
из плёнки можно очки сделать и смотреть телек)
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375
ruslan d Полчаса назад
Офигеть , не знал что это так устроено
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11k
hairov 47 минут назад
Хватит уже новые жк телевизоры плазмами называть!
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