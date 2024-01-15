Женщина сняла «защитную» пленку с экрана телевизора и сломала его

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Счастливая обладательница нового Samsung так увлеклась распаковкой своей новой плазмы, что случайно отклеила экран, подумав, что это защитная плёнка.
Своим горем она поделилась в соцсетях и компания решила подарить ей новый экран.
Любителям снимать защитную плёнку посвящается!
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