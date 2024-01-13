FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Животные 15679 постов • 1699 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Животные
Под Волгодонском зооволонтёры спасли серую цаплю: бедная птица отбилась от стаи и застряла в реке

Под Волгодонском зооволонтёры спасли серую цаплю: бедная птица отбилась от стаи и застряла в реке

Автор:
13 января 2024 12:03
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Спасение   добро   зооволонтёры   помощь   поступок   птица   цапля   
857
1
1


Цаплю нашли 10 января недалеко от берега в одном из притоков Дона. Птица вмёрзла в лёд и переломала себе ноги в попытках вырваться.

Волонтёры аккуратно вызволили цаплю и отвезли к ветеринару. Там птицу обогрели, обработали раны антисептиками, накормили креветками и рыбой. Сейчас цапля чувствует себя уже лучше, но ходить ей до сих пор тяжело. Волонтёры предполагают, что цапля перезимует под надзором врача, а весной, когда окрепнет и наберётся сил, вернётся на волю, к сородичам.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Животные"
Метки: Видео   Спасение   добро   зооволонтёры   помощь   поступок   птица   цапля   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
3  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
920
александр ломовицкий Час назад
помогать нужно не потому что надо а потому что ты сильный здоровый сытый и тебе ничего не стоит протянуть руку помощи кому бы то ни было будь это животное или человек .
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать 1 ответ
10k
Сергей 14 минут назад
Хренассе, она с первого прикорма либо просрётся, либо к весне опухнет так, что не взлетит)))
Не смотря на мой сарказм, спасителям низкий поклон!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

458003



Другие посты автора
Популярное в сообществах
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Сибиряк проложил на балкон мостик для белок
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Подборка забавных этикеток и бирок, которые просто... существуют
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
Сказочное Бали
Сказочное Бали
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
В большой семье

Лучшие демотиваторы
Этим больше не наливать

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#факты#автомир#в мире#Автовсячина#Россия#подборка#позитив#аварии#авто аварии
#животные#машина#Юмор#забавно#кино#кот#полиция#собака#ДТП#история
#интересное#автомобили#интересно#Прикол#природа#Разное#люди#фильм#США#Москва
usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде usmile Y1S: стильный дизайн и 180 дней работы на одном заряде Спасение попавшей в беду цапли Спасение попавшей в беду цапли Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Мужчина спас жизнь подавившегося бутербродом парня Пожилая пара помогла косуле выбраться из бетонной ловушки Пожилая пара помогла косуле выбраться из бетонной ловушки Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал Рабочие спасли пса, упавшего в оросительный канал Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам Женщина вернула выпавшего из бассейна пингвина к сородичам

На что жалуетесь?

Вернуться