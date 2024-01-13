Под Волгодонском зооволонтёры спасли серую цаплю: бедная птица отбилась от стаи и застряла в реке

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Цаплю нашли 10 января недалеко от берега в одном из притоков Дона. Птица вмёрзла в лёд и переломала себе ноги в попытках вырваться.
Волонтёры аккуратно вызволили цаплю и отвезли к ветеринару. Там птицу обогрели, обработали раны антисептиками, накормили креветками и рыбой. Сейчас цапля чувствует себя уже лучше, но ходить ей до сих пор тяжело. Волонтёры предполагают, что цапля перезимует под надзором врача, а весной, когда окрепнет и наберётся сил, вернётся на волю, к сородичам.
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Не смотря на мой сарказм, спасителям низкий поклон!