Под Волгодонском зооволонтёры спасли серую цаплю: бедная птица отбилась от стаи и застряла в реке

Волонтёры аккуратно вызволили цаплю и отвезли к ветеринару. Там птицу обогрели, обработали раны антисептиками, накормили креветками и рыбой. Сейчас цапля чувствует себя уже лучше, но ходить ей до сих пор тяжело. Волонтёры предполагают, что цапля перезимует под надзором врача, а весной, когда окрепнет и наберётся сил, вернётся на волю, к сородичам.