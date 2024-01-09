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ММА в Кузьминках: в попытке украсть пакет с продуктами, мужчина отправил в нокаут охранника магазина

ММА в Кузьминках: в попытке украсть пакет с продуктами, мужчина отправил в нокаут охранника магазина

Автор:
09 января 2024 11:03
Сообщество : Криминал
Метки: Видео   в Кузьминках   вор   конфликт   кража   охраник   разбой   
3099
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Воришка решил незаметно вынести пакет с продуктами на улице Маршала Чуйкова. Однако, когда охранники попытались его задержать, он неожиданно превратился в борца и вынес уже не пакет, а одного из охранников. Закончилось всё угрозой ножом и бегством.


Нападавший был задержан недалеко от места происшествия. Ему будет предъявлено обвинение по статье «Разбой»

Источник:

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Метки: Видео   в Кузьминках   вор   конфликт   кража   охраник   разбой   
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27  комментариев
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36k
Опаньки 2 часа назад
наглядное пособие как поднять с пола несколько лишних лет заключения превратив кражу в разбой )
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 15 минут назад
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2k
Остап_Бендер_Задунайский 16 минут назад
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587
Андрей Граф 19 минут назад
чурка тупая, сидеть тебе у параши тварь
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8k
Влад Полчаса назад
ща его продуктами нахаляву обеспечат
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11k
paranoid 56 минут назад
Чувак перепутал Москву и Калифорнию
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42k
Aleks 58 минут назад
Очередной ишак отхватил себе срок до 8ми лет за копеешный пакет с продуктами...
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2k
Сергей Викторович Час назад
какой продуманный - в медицинской маске, в черном спортике, на башке - капюшон.... тварь конченная
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14k
кот базилий Час назад
Маску на морду одел , "очэнь хытрый и умный рахмон"
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37k
albedo 2 часа назад
Идиот, в Москве столько камер и отлично работающая система распознавания лиц.
Скрыться невозможно.
наверняка приезжий
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28k
Егор 2 часа назад
Прямо уж весь пакет "незаметно вынес". Какой-то мелкий дорогой товар пронес без оплаты скорее всего.
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35k
Fat Lynx 2 часа назад
Невнимательный охранник прилег поспать.
А воришка, если поймают, решит себе проблему с кровом и едой на ближайший период.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Где-то в разгар пандемии и пропускного режима, приезжие ребята бродили возле супермаркетов и предлагали людям с тяжелыми пакетами донести их до дома за 100-200 рублей. Не знаю доносил ли кто-нибудь, но пару раз видел бегущих с этими самыми пакетами от незадачливых покупателей.
Что может сподвигнуть человека украсть? Я не говорю об огромных суммах, когда почти каждый задумается, а не поступиться ли с принципами и совестью. А вот что-то копеечное. Посадят ведь как за серьезное, а то и больше дадут. Уж в Москве не найти подработку? Да нереально! Начиная от грузчиков, заканчивая помощью на кухне общепита, где ещё и накормят бесплатно. Но нет, некоторые делают выбор в пользу санаторных условий с обеспеченной койкой и трехразовым питанием.
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6k
pinbalist 2 часа назад
На чёрное ещё никто не ставил?
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3k
Илья 2 часа назад
Ща выяснится , что данный персонаж трижды судим и в четвертый раз он точно исправиться.
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23k
сеньор Леонсио 2 часа назад
Проблему с пропитанием он решил.
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Terracotka

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