ММА в Кузьминках: в попытке украсть пакет с продуктами, мужчина отправил в нокаут охранника магазина

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Воришка решил незаметно вынести пакет с продуктами на улице Маршала Чуйкова. Однако, когда охранники попытались его задержать, он неожиданно превратился в борца и вынес уже не пакет, а одного из охранников. Закончилось всё угрозой ножом и бегством.
Нападавший был задержан недалеко от места происшествия. Ему будет предъявлено обвинение по статье «Разбой»
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Скрыться невозможно.
наверняка приезжий
А воришка, если поймают, решит себе проблему с кровом и едой на ближайший период.
Что может сподвигнуть человека украсть? Я не говорю об огромных суммах, когда почти каждый задумается, а не поступиться ли с принципами и совестью. А вот что-то копеечное. Посадят ведь как за серьезное, а то и больше дадут. Уж в Москве не найти подработку? Да нереально! Начиная от грузчиков, заканчивая помощью на кухне общепита, где ещё и накормят бесплатно. Но нет, некоторые делают выбор в пользу санаторных условий с обеспеченной койкой и трехразовым питанием.
Говорят, что бессмысленно, против этой ставки никто не ставит. :)