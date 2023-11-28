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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 960 постов • 45 подписчиков подписаться
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Буйный петербуржец открыл стрельбу в магазине, когда его уличили в краже на 870 рублей

Буйный петербуржец открыл стрельбу в магазине, когда его уличили в краже на 870 рублей

Автор:
28 ноября 2023 09:20
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Питер   вор   конфликт   кража   стрельба   
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Мужчина зашел в магазин «Пятерочка», развернул черный пакет и начал складывать туда товары — судя по видео, это были шампуни или другие средства личной гигиены. Его остановили сотрудницы. Мужчина положил пакет и пошел на выход.

Именно там и завязалась потасовка. Неизвестный не менее четырех раз выстрелил из пневматического пистолета в 45-летнего грузчика магазина, после чего скрылся с похищенным товаром. Ущерб, причиненный магазину, составил 870 рублей.

Пострадавшего грузчика доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.

Подозреваемого дебошира задержали 25 ноября. Им оказался 27-летний безработный житель Приморского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).

Источник:

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Метки: Видео   Питер   вор   конфликт   кража   стрельба   
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8  комментариев
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13k
кот базилий 2 часа назад
Теперь хороший срок за шампуньки.
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7k
Dima 19 минут назад
Сказ о том, как на ровном месте поднять срок в 10 лет...
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2k
Инквизитор РФ Полчаса назад
Звучит как страшный триллер "Сесть за 870рублей."
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411
Андрей Граф Полчаса назад
откуда вы беретесь дебилы?
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23k
hebpat Час назад
хорошо хоть никого не расчленил
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28k
Lehoia Час назад
Ну, в ближайшие годы только мыло теперь. И главное-не ронять)
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