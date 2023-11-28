Буйный петербуржец открыл стрельбу в магазине, когда его уличили в краже на 870 рублей

Мужчина зашел в магазин «Пятерочка», развернул черный пакет и начал складывать туда товары — судя по видео, это были шампуни или другие средства личной гигиены. Его остановили сотрудницы. Мужчина положил пакет и пошел на выход.
Именно там и завязалась потасовка. Неизвестный не менее четырех раз выстрелил из пневматического пистолета в 45-летнего грузчика магазина, после чего скрылся с похищенным товаром. Ущерб, причиненный магазину, составил 870 рублей.
Пострадавшего грузчика доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.
Подозреваемого дебошира задержали 25 ноября. Им оказался 27-летний безработный житель Приморского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).
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