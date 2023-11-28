Буйный петербуржец открыл стрельбу в магазине, когда его уличили в краже на 870 рублей

Именно там и завязалась потасовка. Неизвестный не менее четырех раз выстрелил из пневматического пистолета в 45-летнего грузчика магазина, после чего скрылся с похищенным товаром. Ущерб, причиненный магазину, составил 870 рублей.



Пострадавшего грузчика доставили в больницу, но позже отпустили на амбулаторное лечение.



Подозреваемого дебошира задержали 25 ноября. Им оказался 27-летний безработный житель Приморского района. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ («Разбой»).