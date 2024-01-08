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На зависть соседям: мужик на участке построил бомбоубежище

На зависть соседям: мужик на участке построил бомбоубежище

Автор:
08 января 2024 09:59
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   бомбоубежище   бункер   интересно   на случай апокалипсиса   своими руками   
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Говорит, что в таком бункере можно переждать всё, что угодно.

Обстановка в мире и не думает снижать градус напряженности. Кто-то относится к этому с изрядной долей пофигизма (дескать, от судьбы не уйдёшь), кто-то сбегает в непроходимые леса, надеясь переждать апокалипсис, а кто-то строит на своём участке бункер. Да какой! С вентиляцией, печкой на случай холодов. Бежать далеко не придётся - бункер находится прямо рядом с жилым домом.


Мастер поясняет, что может заглубить постройку и на 4 метра - были бы у заказчика деньги.


Как вам это убежище, друзья?

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Метки: Видео   бомбоубежище   бункер   интересно   на случай апокалипсиса   своими руками   
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6  комментариев
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23k
сеньор Леонсио Час назад
При СССР в каждой семье было по такому бомбоубежищу.
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2k
Igor Grishaev 17 минут назад
Хорошие убежище. При достаточных запасах пития и закуски, можно годами скрываться от жены и тёщи.
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1k
Дмитрий 20 минут назад
Пересидеть... один вопрос...а радар себе тоже посавили? времени оповещения хватит? обычно "тревога" срабатывает поздно уже...
После первого прилета лучше лежать и не вставать, или отползти к углублению, и подальше от плитки и стекол.

Как показывает практика, лучше покинуть зону боевых действий, особенно если есть деньги.
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61k
Олег 23 минуты назад
картошку и консервы хранить сойдёт. А в остальном- выброшенные деньги
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846
Алексей Игошин 46 минут назад
По мне хлипкая верхняя конструкция засыплет легко, а доп выход тож как-то не надёжен и близко слишком к основному. Ели наедай бох ранен или с здоровьем проблема из доп выхода не вылезть. А так да погребок неплох и так его и надо использовать. Ещё вопрос возник а гадить куда планируется?
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14k
..: Атеист :.. Час назад
Хороший погреб получился)) Там где доп выход поставить лебедку и можно тяжести спускать.
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