На зависть соседям: мужик на участке построил бомбоубежище

Говорит, что в таком бункере можно переждать всё, что угодно.
Обстановка в мире и не думает снижать градус напряженности. Кто-то относится к этому с изрядной долей пофигизма (дескать, от судьбы не уйдёшь), кто-то сбегает в непроходимые леса, надеясь переждать апокалипсис, а кто-то строит на своём участке бункер. Да какой! С вентиляцией, печкой на случай холодов. Бежать далеко не придётся - бункер находится прямо рядом с жилым домом.
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Мастер поясняет, что может заглубить постройку и на 4 метра - были бы у заказчика деньги.
Как вам это убежище, друзья?
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После первого прилета лучше лежать и не вставать, или отползти к углублению, и подальше от плитки и стекол.
Как показывает практика, лучше покинуть зону боевых действий, особенно если есть деньги.