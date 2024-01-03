В Ленинградской области двое парней ограбили магазин «Магнит»

Неизвестные пробрались в магазин в посёлке Кусино в ночь на 3 января. Они сбили замок с помощью маленького топорика, после чего отправились в зал.

Деньги парни искать даже не пытались: они сразу начали сгребать с полок все пачки сигарет.

Спустя несколько минут воришки убежали.

Сейчас их разыскивают полицейские. Ограбление курильщика.