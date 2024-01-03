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В Ленинградской области двое парней ограбили магазин «Магнит»

В Ленинградской области двое парней ограбили магазин «Магнит»

Автор:
03 января 2024 11:05
Сообщество : Криминал
Метки: В Ленинградской области   Видео   Магнит   криминал   ограбление   сигареты   
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Касса и продукты их даже не интересовали: парни вынесли из магазина практически все сигареты.

Неизвестные пробрались в магазин в посёлке Кусино в ночь на 3 января. Они сбили замок с помощью маленького топорика, после чего отправились в зал.


Деньги парни искать даже не пытались: они сразу начали сгребать с полок все пачки сигарет.


Спустя несколько минут воришки убежали.


Сейчас их разыскивают полицейские. Ограбление курильщика.


Источник:

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Метки: В Ленинградской области   Видео   Магнит   криминал   ограбление   сигареты   
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