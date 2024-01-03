В Ленинградской области двое парней ограбили магазин «Магнит»

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Касса и продукты их даже не интересовали: парни вынесли из магазина практически все сигареты.
Неизвестные пробрались в магазин в посёлке Кусино в ночь на 3 января. Они сбили замок с помощью маленького топорика, после чего отправились в зал.
Деньги парни искать даже не пытались: они сразу начали сгребать с полок все пачки сигарет.
Спустя несколько минут воришки убежали.
Сейчас их разыскивают полицейские. Ограбление курильщика.
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