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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1085 постов • 47 подписчиков подписаться
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Молния прервала пение любителя караоке

Молния прервала пение любителя караоке

Автор:
02 января 2024 08:35
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   Индонезия   ЧП   караоке   люди   молния   непогода   пение   
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Песнопения молодого человека закончились мощным взрывом в частной квартире, находящейся в городе Тасикмалая (провинция Западная Ява, Индонезия).

В тот день была ненастная погода и шёл дождь с громом и молниями.


В результате чего мощный разряд угодил в дом, который получил разрушения.


Любителя караоке с неопасными для жизни травмами доставили в больницу, откуда его выписали на следующий день

Источник:

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Метки: Видео   Индонезия   ЧП   караоке   люди   молния   непогода   пение   
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5  комментариев
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38k
Александр 2 часа назад
Бог не выдержал такого исполнения )
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247
Alex 19 минут назад
Боженьке не понравились его вокальные способности. Фальшивит слишком много...
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132k
parallax 22 минуты назад
Теперь задумается о приобретении радиомикрофона. ))
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5k
Lexx Час назад
Спел какое то заклинание.
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