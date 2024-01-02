Молния прервала пение любителя караоке

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Песнопения молодого человека закончились мощным взрывом в частной квартире, находящейся в городе Тасикмалая (провинция Западная Ява, Индонезия).
В тот день была ненастная погода и шёл дождь с громом и молниями.
В результате чего мощный разряд угодил в дом, который получил разрушения.
Любителя караоке с неопасными для жизни травмами доставили в больницу, откуда его выписали на следующий день
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