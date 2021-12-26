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Сообщество Треники&Вареники 3747 постов • 1119 подписчиков подписаться
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Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик

Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик (1 фото + 1 видео)

Автор:
26 декабря 2021 13:37
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: видео   джакарта   индонезия   молния   охранник   
2528
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Неделю назад 35-летний охранник компании по производству тяжёлого оборудования в районе Силинсинг, Северная Джакарта, Индонезия, отправился сверять номера груза, прибывшего на территорию склада. А так как шёл дождик, он захватил с собой зонт, но не успел пройти и половины своего пути, как в него ударила молния.

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Метки: видео   джакарта   индонезия   молния   охранник   
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3k
Pechenegiatakuyt 2 часа назад
В кино после такого становятся свехчеловеками
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4k
Alex75r 6 минут назад
Двое играют в гольф. Один после каждого промаха восклицает "А чёрт, промахнулся", второй после каждого такого восклицания увещевает первого мол, не богохульствуй, господь покарает. Очередной промах. Очередное восклицание. Тут же бъёт молния и убивает, но не первого, а второго. С небес раздаётся глас господень "А чёрт, промахнулся".
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610
Максим Максимов 6 минут назад
C Днём Рождения!!!
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360
Arti 7 минут назад
Везунчик ешё
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1k
qwer 10 минут назад
Да уж, целились точно в него...
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8k
Бритва 17 минут назад
"гвозди бы из таких людей делать"
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0
Денис Балахничев Полчаса назад
Повезло, ничего не скажешь... Хотя, чуваку, который подбежал повезло больше, его в больницу не увезли )))
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64k
parallax Полчаса назад
Хорошо зонтик голову спас.
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92
Edvard Suchkov 46 минут назад
Пока до коментов долистаешь и читать лень.
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1k
saturn 50 минут назад
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7k
Sterling Malory Archer 55 минут назад
Боженьку разгневал! Посреди всего этого металла прямо в бошку.
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156
Nаnе First NameLаst 55 минут назад
Небось про Кришну плохо думал или говядину тайком ел.
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47k
Albert GER Час назад
Погоняло Терминатор честно заработал.
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577
SHAGREEN Час назад
Теперь станет камасутра-мэном от Марвел.
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1k
флоМастер Час назад
нужно было под.ро..чить. перед выходом, разрядиться так сказать))))
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31k
Седой 2 часа назад
И флагштоки стоят рядом высокие и домики, техника железная...нет надо в тоненький зонтик попасть
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4k
Вячеслав 2 часа назад
Парень явно где-то нагрешил. Рядом высоченные флагштоки, а молнией ему прилетело...
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