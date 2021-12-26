Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик

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Неделю назад 35-летний охранник компании по производству тяжёлого оборудования в районе Силинсинг, Северная Джакарта, Индонезия, отправился сверять номера груза, прибывшего на территорию склада. А так как шёл дождик, он захватил с собой зонт, но не успел пройти и половины своего пути, как в него ударила молния.
Парень мгновенно рухнул на асфальт, когда подбежали его коллеги, то выяснилось, что он жив и находится без сознания. Его с ожогами рук оперативно доставили в ближайшую больницу, а через 4 дня и вовсе отправили домой.
Видео с камер наблюдения сегодня попало в сеть и мгновенно завирусилось. Ещё бы, охраннику в тот день сказочно повезло.
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