Камера видеонаблюдения сняла прямое попадание молнии в зонтик

Неделю назад 35-летний охранник компании по производству тяжёлого оборудования в районе Силинсинг, Северная Джакарта, Индонезия, отправился сверять номера груза, прибывшего на территорию склада. А так как шёл дождик, он захватил с собой зонт, но не успел пройти и половины своего пути, как в него ударила молния.

0 Источник: Парень мгновенно рухнул на асфальт, когда подбежали его коллеги, то выяснилось, что он жив и находится без сознания. Его с ожогами рук оперативно доставили в ближайшую больницу, а через 4 дня и вовсе отправили домой.