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Несколько десятков мотоциклистов увязли в грязи во время гонки

Несколько десятков мотоциклистов увязли в грязи во время гонки (1 фото + 1 видео)

Автор:
15 марта 2022 09:39
Сообщество : Мото
Метки: Спорт   в мире   видео   гонки   индонезия   люди   мотоцикл   
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В Индонезии мотоциклисты столкнулись с трудностями во время гонки по бездорожью. Десятки спортсменов увязли в грязи и не смогли выбраться самостоятельно.
В итоге многие гонщики так и не смогли добраться до финиша и были вынуждены вернуться на базу.

Источник:

АНТИФИШКИ
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Метки: Спорт   в мире   видео   гонки   индонезия   люди   мотоцикл   
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