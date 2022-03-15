Несколько десятков мотоциклистов увязли в грязи во время гонки

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В Индонезии мотоциклисты столкнулись с трудностями во время гонки по бездорожью. Десятки спортсменов увязли в грязи и не смогли выбраться самостоятельно.
В итоге многие гонщики так и не смогли добраться до финиша и были вынуждены вернуться на базу.
Источник:
АНТИФИШКИ
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