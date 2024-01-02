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Автомобилист запечатлел охоту ястреба на котёнка

Автомобилист запечатлел охоту ястреба на котёнка

Автор:
02 января 2024 08:32
Сообщество : Животные
Метки: Видео   животные   котенок   охота   птица   ястреб   
1549
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Владелец домашнего питомца, сидя за рулём легкового автомобиля, стал очевидцем охоты хищной птицы семейства ястребиных на своего котёнка, отдыхающего на приборной панели.

Пернатый хищник несколько раз пытался добраться до вожделенной добычи, но лобовое стекло выдержало натиск ястреба, который в конечном итоге проводил взглядом котёнка, спрятавшегося под козырьком панели.


Увидев, что за ним ведётся видеонаблюдение, пернатый охотник покинул капот автомобиля и принялся выслеживать более лёгкую добычу.

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Метки: Видео   животные   котенок   охота   птица   ястреб   
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10  комментариев
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58k
zloykoyot Час назад
На заднем плане вороны раскаркались. У ястреба есть шанс некислых бздянок отхватить.
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2k
Андерсен 59 секунд назад
Посмотрел на панель и вспомнил "Очки ннада?"
Вся панель завалена очками
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1k
Просто чувак в интернете Полчаса назад
Ястреб нападает на котенка
Люди смотрящие этот ролик: Окей гугл, можно ли есть ястребов.
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159
npocto__Makc 41 минуту назад
В глазах ястреба читается: "Эээ чёзза нах")))
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28k
Егор 50 минут назад
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5k
Kozlodoev 59 минут назад
В следующий раз ветрового стекла между ними может и не быть...
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5k
Хачик 59 минут назад
Вот почему их снимают в профиль!
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32
Liberman Хачик 48 минут назад
Ну, это орлан,падальщик - он и выглядит менее изящно.
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43
Заяц на Крыльце Час назад
Котёнок спокойный. Нехотя отошёл. Типа не впервой.Как будто на него постоянно охотятся.
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38k
Александр Час назад
Птичку жалко ...
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Terracotka

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