Автомобилист запечатлел охоту ястреба на котёнка

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Владелец домашнего питомца, сидя за рулём легкового автомобиля, стал очевидцем охоты хищной птицы семейства ястребиных на своего котёнка, отдыхающего на приборной панели.
Пернатый хищник несколько раз пытался добраться до вожделенной добычи, но лобовое стекло выдержало натиск ястреба, который в конечном итоге проводил взглядом котёнка, спрятавшегося под козырьком панели.
Увидев, что за ним ведётся видеонаблюдение, пернатый охотник покинул капот автомобиля и принялся выслеживать более лёгкую добычу.
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Люди смотрящие этот ролик: Окей гугл, можно ли есть ястребов.