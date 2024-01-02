Автомобилист запечатлел охоту ястреба на котёнка

Пернатый хищник несколько раз пытался добраться до вожделенной добычи, но лобовое стекло выдержало натиск ястреба, который в конечном итоге проводил взглядом котёнка, спрятавшегося под козырьком панели.

Увидев, что за ним ведётся видеонаблюдение, пернатый охотник покинул капот автомобиля и принялся выслеживать более лёгкую добычу.