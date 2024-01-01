Кошка сделала праздничный вечер более запоминающимся

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Опрокинул ёлку, расколотил стеклянные шары и наелся дождика. Что только не вытворяют коты в новогодние праздники!
Но никто, думаю, не станет спорить, что пушистые четвероногие всегда остаются олицетворением домашнего уюта.
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