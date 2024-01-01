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Сообщество Без кота и жизнь не та 1887 постов • 493 подписчика подписаться
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Кошка сделала праздничный вечер более запоминающимся

Кошка сделала праздничный вечер более запоминающимся

Автор:
01 января 2024 12:27
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   елка   животные   забавно   кот   кошка   опрокинул елку   
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Опрокинул ёлку, расколотил стеклянные шары и наелся дождика. Что только не вытворяют коты в новогодние праздники!


Но никто, думаю, не станет спорить, что пушистые четвероногие всегда остаются олицетворением домашнего уюта.

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Метки: Видео   елка   животные   забавно   кот   кошка   опрокинул елку   
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10  комментариев
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
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11k
Алексей 9 минут назад
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10k
Trenzel2003 Полчаса назад
Что бы пушистые блохастики не роняли елку, собирать, устанавливать елку нужно уже лежащей на полу. )))
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11k
Juli 57 минут назад
То есть кот может что-то уронить и это так удивительно? Такого же никогда не было!
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132k
parallax Час назад
Если есть в доме кот, то крестовину надо прибивать к полу гвоздями или придавливать блином от штанги.
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66k
Александр Ломовицкий Час назад
Ссылка coub.com
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4k
poбт 2 часа назад
интересно куда эта "о май гад" стала звонить? 911 чтоль
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