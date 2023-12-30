Самый добрый и нежный хищник

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Итак, что мы видим. Белочка праздно что-то точит и не подозревает, что за ее спиной уже притаился грозный и бесшумный хищник. Он подобрался очень близко. Всего один рывок и белочка окажется в плену его клыков и когтей.
Да, нападение действительно случилось. На бедного грызуна буквально обрушилась лавина из доброты и нежности.
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Вначале хищник и жертва, а затем друзья на век