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Самый добрый и нежный хищник

Самый добрый и нежный хищник

Автор:
30 декабря 2023 09:36
Сообщество : Животные
Метки: Видео   белка   животные   забавно   кот   кошка   милота   
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Итак, что мы видим. Белочка праздно что-то точит и не подозревает, что за ее спиной уже притаился грозный и бесшумный хищник. Он подобрался очень близко. Всего один рывок и белочка окажется в плену его клыков и когтей.

Да, нападение действительно случилось. На бедного грызуна буквально обрушилась лавина из доброты и нежности.

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Метки: Видео   белка   животные   забавно   кот   кошка   милота   
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8  комментариев
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5k
Григорий 8 часов назад
просто они живут вместе в одной квартире))
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13k
Кыся 4 часа назад
У меня коты тоже абсолютно спокойно относятся к грызунам(шиншиллам, белкам дегу, монгольским песчанкам, морским свинкам и даже крысам). Шушек даже побаиваются, они могут и кусить. Когда мы выпускаем их гулять, просто наблюдают, но никогда не пытались поймать. Есть и плюс - когда шиншиллы или белки сбегают, а это происходит довольно часто, кошка помогает загнать их обратно в вольер. Мы-то их не видим, пока они сами не начинают ночью по нам прыгать, а коты видят, садятся рядом и охраняют.
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803
ZeroCross.ru 5 часов назад
синдром стокгольмский - 1 шт.
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8k
perekrestok 6 часов назад
Котейка сытый и добрый. А может белка просто пахнет приятно?
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surgy 6 часов назад
Триллер)))
Вначале хищник и жертва, а затем друзья на век
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