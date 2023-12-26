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Сообщество Без кота и жизнь не та 1875 постов • 492 подписчика подписаться
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Реакция кошек и котов на дуриан

Реакция кошек и котов на дуриан

Автор:
26 декабря 2023 12:54
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Реакция   Юмор   дуриан   животные   кот   кошка   фрукт   
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Дуриан - это экзотический фрукт, который отличается очень специфическим запахом. Кто-то говорит о запахе испорченной рыбы или тухлых яиц, другие рассказывают о странном луково-чесночном аромате. Котикам тоже не по вкусу запах фрукта. Посмотрите, как они реагируют на дуриан.

Кошки против дуриана.

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Метки: Видео   Реакция   Юмор   дуриан   животные   кот   кошка   фрукт   
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3  комментария
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728
Человек Разумный 2 часа назад
Дуриана 30 сортов, плюс вкус и запах отличается в зависимости от времени сбора.
Говорить что дуриан плохой фрукт то же самое как заявить что все вина отстой попробовав бормотуху за 200 рублей из алкомаркета.
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5k
Serj81 44 минуты назад
Дуриан нормальный на вкус, правда воняет, но тоже привыкаешь.
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1k
Злодей Час назад
В тае пробовал - на вкус приятный, кремовая констистенция, несколько раз покупали. Можеттут уже испортившиеся.
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