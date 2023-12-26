Реакция кошек и котов на дуриан

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Дуриан - это экзотический фрукт, который отличается очень специфическим запахом. Кто-то говорит о запахе испорченной рыбы или тухлых яиц, другие рассказывают о странном луково-чесночном аромате. Котикам тоже не по вкусу запах фрукта. Посмотрите, как они реагируют на дуриан.
Кошки против дуриана.
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Говорить что дуриан плохой фрукт то же самое как заявить что все вина отстой попробовав бормотуху за 200 рублей из алкомаркета.