«Спят усталые детишки»: отец укачал малыша и заодно всех питомцев в доме

Малыша из этого видео, судя по всему, укачивала вся пушистая команда поддержки. Ведь после того, как чадо уснуло, в царство Морфея отправились и все остальные. Папа, хвостики и даже пушистый проказник. В конце концов это была тяжелая работа, и все ее участники заслужили свой маленький дневной сон.