«Спят усталые детишки»: отец укачал малыша и заодно всех питомцев в доме

1078
1
1
Каждый родитель знает, как тяжело укладывать спать ребёнка. Порой на это требуются титанические усилия, после которых тяжело будет не уснуть самому. Ситуация из видео — яркий тому пример.
Малыша из этого видео, судя по всему, укачивала вся пушистая команда поддержки. Ведь после того, как чадо уснуло, в царство Морфея отправились и все остальные. Папа, хвостики и даже пушистый проказник. В конце концов это была тяжелая работа, и все ее участники заслужили свой маленький дневной сон.
Источник:
Ссылки по теме:
- Дети, которые уснули в необычных местах и позах
- "Изгой" в мире животных: пёс потерялся и 10 дней выживал в дикой природе
- Мальчик впервые попробовал острый огурец и стал мемом
- Утепляемся к зиме: умельцы создали худи для того самого места
- Ребёнка вырвало прямо во время поцелуя с лошадью
Новости партнёров
реклама