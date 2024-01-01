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«Спят усталые детишки»: отец укачал малыша и заодно всех питомцев в доме

«Спят усталые детишки»: отец укачал малыша и заодно всех питомцев в доме

Автор:
01 января 2024 11:00
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   дети   милота   собака   сон   уложил спать   
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Каждый родитель знает, как тяжело укладывать спать ребёнка. Порой на это требуются титанические усилия, после которых тяжело будет не уснуть самому. Ситуация из видео — яркий тому пример.

Малыша из этого видео, судя по всему, укачивала вся пушистая команда поддержки. Ведь после того, как чадо уснуло, в царство Морфея отправились и все остальные. Папа, хвостики и даже пушистый проказник. В конце концов это была тяжелая работа, и все ее участники заслужили свой маленький дневной сон.

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Метки: Видео   Юмор   дети   милота   собака   сон   уложил спать   
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