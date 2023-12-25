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Конкурс с грустным послевкусием

Конкурс с грустным послевкусием

Автор:
25 декабря 2023 10:28
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   грустный юмор   деньги   конкурс   корпоратив   
838
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Интересная идея конкурса для новогоднего (и не только) корпоратива и посиделок с друзьями.

Начальник: в этом конкурсе ты сам можешь определить размер своей годовой премии⁠⁠.

Работник:

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Метки: Видео   Прикол   грустный юмор   деньги   конкурс   корпоратив   
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4  комментария
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18k
banzai7 37 минут назад
Участие в конкурсе платное.
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Борис Карабанов Полчаса назад
Конкурс от создателей и настройщиков автоматов "Достань игрушку"!
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Fidel

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