Конкурс с грустным послевкусием

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Интересная идея конкурса для новогоднего (и не только) корпоратива и посиделок с друзьями.
Начальник: в этом конкурсе ты сам можешь определить размер своей годовой премии.
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Метки: Видео Прикол грустный юмор деньги конкурс корпоратив
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