FISHKINET
Сообщество Юмор 18187 постов • 3643 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 100
Главная > Видео > Сообщество Юмор
«А вокруг одни бараны»: в Забайкалье сняли пародию на сериал «Слово пацана»

«А вокруг одни бараны»: в Забайкалье сняли пародию на сериал «Слово пацана»

Автор:
30 декабря 2023 10:18
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Юмор   забавно   пародия   сериал   слово пацана   
4386
1
1

Съемки юмористического ролика «Слово чабана. Кровь в колбасе» прошли в Карымском районе. Исполнителем роли чабана стал Цэдаши Барадишириев, а его оппонента - сам режиссер Баяр Барадиев.

По сюжету чабан заботился о своих животных, но у него возник конфликт с коллегами, который удалось решить с помощью бурятского национального соревнования – разбивания хребтовой кости.


Баяр рассказал журналистам, что идея ролика появилась спонтанно: «Надеемся, что она понравится нашим землякам и станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году».


В ролике использованы известные, но переделанные фразы из сериала, играет похожий саундтрек.


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Юмор"
Метки: Видео   Юмор   забавно   пародия   сериал   слово пацана   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
15  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
4k
Василий Афиногенов 7 часов назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Григорий Бабкин Полчаса назад

Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
27k
ПаганецЪ 2 часа назад
Чушпаны хорошо сыграли. Интересно, кто актёры?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Андрей 3 часа назад
Сериал не смотрел. А буряты - молодцы!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
jnkbxybr 4 часа назад
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
10k
Павел 4 часа назад
О чём сериал не знаю, но в данной короткометражке, тоже не чего не понятно. Но бараны пока живы.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
2k
Igor Grishaev 6 часов назад
Да..аудитория этой фильмы именно такая
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
25k
MrGod 6 часов назад
Что бы понять эту пародию, надо посмотреть этот стрёмный фильм а когда не смотрел стремоту то и это таким же говном кажется.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
456
алекс 6 часов назад
Мои родители тоже овец держали! Улыбнуло! Кстати овцы - идеальное пастбищное животное!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
14k
gavrosh 6 часов назад
Прикольно)
Что за игра, кто знает?
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
GoodNeon

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

457812



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и МТС, попросила дать ей второй шанс
"Говорят, Россия умеет прощать…": Ивлеева, контракты с которой разорвали "Тинькофф" и...
Её строили 11 лет, но так и не достроили: Чуйская ГЭС в горах Алтая
Её строили 11 лет, но так и не достроили: Чуйская ГЭС в горах Алтая
Набирающие популярность в сообществах
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
12 знаменитых женщин, красота которых — результат смешения национальностей
Ушёл в монастырь, но вернулся ради роли Антибиотика: Зигзаги судьбы Льва Борисова
Ушёл в монастырь, но вернулся ради роли Антибиотика: Зигзаги судьбы Льва Борисова
Красота на столичных улицах
Красота на столичных улицах
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Развлечение взрослого состоявшегося мужчины

Лучшие демотиваторы
Итак, мы вышли из зоны комфорта. Что дальше?

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересное#автомобили#ДТП#Прикол#голая вечеринка#авто аварии#Автовсячина#полиция#кино
#животные#забавно#автомир#Ynews#природа#аварии#задержание#Россия#Анастасия Ивлеева#Китай
#Юмор#факты#машина#Новый год#в мире#люди#милота#кот#интересно#Санкт-Петербург
Красота на столичных улицах Красота на столичных улицах Правдивая история про Лёху Правдивая история про Лёху Серьезный разговор двух маленьких мужчин Серьезный разговор двух маленьких мужчин Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя Будущее так быстро наступало, что упёрлось само в себя В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом В Сети опубликовали видео, на котором задержанные мигранты идут гусиным шагом Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно Во время жеребьевки на Евро-2024 раздалась озвучка из порно

На что жалуетесь?

Вернуться