«А вокруг одни бараны»: в Забайкалье сняли пародию на сериал «Слово пацана»

Съемки юмористического ролика «Слово чабана. Кровь в колбасе» прошли в Карымском районе. Исполнителем роли чабана стал Цэдаши Барадишириев, а его оппонента - сам режиссер Баяр Барадиев.
По сюжету чабан заботился о своих животных, но у него возник конфликт с коллегами, который удалось решить с помощью бурятского национального соревнования – разбивания хребтовой кости.
Баяр рассказал журналистам, что идея ролика появилась спонтанно: «Надеемся, что она понравится нашим землякам и станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году».
В ролике использованы известные, но переделанные фразы из сериала, играет похожий саундтрек.
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Что за игра, кто знает?