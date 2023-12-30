«А вокруг одни бараны»: в Забайкалье сняли пародию на сериал «Слово пацана»

По сюжету чабан заботился о своих животных, но у него возник конфликт с коллегами, который удалось решить с помощью бурятского национального соревнования – разбивания хребтовой кости.

Баяр рассказал журналистам, что идея ролика появилась спонтанно: «Надеемся, что она понравится нашим землякам и станет своеобразным подарком для забайкальцев к Новому году».

В ролике использованы известные, но переделанные фразы из сериала, играет похожий саундтрек.