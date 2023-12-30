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Мужчина расстрелял медведя из ружья для пейнтбола

Мужчина расстрелял медведя из ружья для пейнтбола

Автор:
30 декабря 2023 09:09
Сообщество : Животные
Метки: Видео   Медведь   в мире   животные   люди   подвал   ружье для пейнтбола   хищник   
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Защитник окружающей среды опубликовал в соцсети видео, снятое несколько дней назад во время изгнания медведя, вес которого составлял более 200 килограммов, из оккупированного им подвала частного жилища, расположенного в окрестностях города Саут-Лейк-Тахо (штат Калифорния, США).

Любитель дикой природы пробрался в подвал и выстрелил пейнтбольными шариками минимум восемь раз, после чего испуганный лесной зверь в панике покинул лежбище.


Со слов зоозащитника, в результате операции медведь не пострадал и вернулся в естественную среду обитания.


Главный герой сюжета не рекомендует использовать подобную тактику для изгнания диких животных, не имея специальных навыков.


Впрочем, многие интернет-пользователи обвинили зоозащитника в очередном жестоком обращении с дикими животными.

Источник:

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Метки: Видео   Медведь   в мире   животные   люди   подвал   ружье для пейнтбола   хищник   
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10  комментариев
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29k
Axel 8 часов назад
Эгоист. Ему подвала для зверюшки жалко. Зоозащитник еще называется. Однажды, в студеную зимнюю пору, он мишку прогнал; был сильный мороз.
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534
3zo672nyb9t0 Полчаса назад
Тоже мне новость, вот если бы наоборот.
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6k
Babangdida 2 часа назад
Косолапый что, отправился стартовую точку "воскресать"?
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18k
Toxictofa 3 часа назад
Самому лезть в подвал, в котором сидит медведь, чтобы расстрелять его из пейнтбольного ружья?
Не знаю чего тут больше - слабоумия или отваги.
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13k
Кыся 4 часа назад
Ой, дурак... Будущий завтрак туриста.
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229
Виктория 5 часов назад
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11k
Эдуард Маринович 5 часов назад
Вопрос в другом, как они разминулись?
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25k
MrGod 6 часов назад
Безмозглое существо, к медведю в ограниченное пространство лезет с пукалкой.
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42k
Aleks 7 часов назад
Повезло дураку, что мишка одомашненный был...
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