Мужчина расстрелял медведя из ружья для пейнтбола

Защитник окружающей среды опубликовал в соцсети видео, снятое несколько дней назад во время изгнания медведя, вес которого составлял более 200 килограммов, из оккупированного им подвала частного жилища, расположенного в окрестностях города Саут-Лейк-Тахо (штат Калифорния, США).
Любитель дикой природы пробрался в подвал и выстрелил пейнтбольными шариками минимум восемь раз, после чего испуганный лесной зверь в панике покинул лежбище.
Со слов зоозащитника, в результате операции медведь не пострадал и вернулся в естественную среду обитания.
Главный герой сюжета не рекомендует использовать подобную тактику для изгнания диких животных, не имея специальных навыков.
Впрочем, многие интернет-пользователи обвинили зоозащитника в очередном жестоком обращении с дикими животными.
Источник:
- Медведь напал на японского грибника
- Боевой испанский бык
- Голодный медведь погнался за собакой и её хозяевами
- В США пума поселилась в доме в отсутствие хозяев
- Неожиданная встреча с медведем в лесу
Не знаю чего тут больше - слабоумия или отваги.