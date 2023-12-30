Мужчина расстрелял медведя из ружья для пейнтбола

Любитель дикой природы пробрался в подвал и выстрелил пейнтбольными шариками минимум восемь раз, после чего испуганный лесной зверь в панике покинул лежбище.

Со слов зоозащитника, в результате операции медведь не пострадал и вернулся в естественную среду обитания.

Главный герой сюжета не рекомендует использовать подобную тактику для изгнания диких животных, не имея специальных навыков.

Впрочем, многие интернет-пользователи обвинили зоозащитника в очередном жестоком обращении с дикими животными.

