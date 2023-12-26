Суету навести охота: пёс подарил хозяевам новый повод для уборки

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Чрезмерно активные собаки регулярно попадают в неприятности, и хвостатый герой этого видео не исключение. Он пытался найти вкусняшки на столе и случайно зацепился ошейником за скатерть.
В попытках освободиться собака стащил скатерть со стола и подарил хозяевам новый повод для уборки дома. Случившееся не на шутку напугало пёсика Но надеемся, что он быстро пришел в себя, а его хозяева спокойно отнеслись к устроенному питомцем бардаку.
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