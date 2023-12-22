Курица выгнала пса из будки

914
1
1
Женщина запечатлела забавную сцену из жизни её питомцев. Сидящий на цепи пёс пытался предотвратить захват своей будки курицей.
На протяжении нескольких минут пёс отбивал атаки курицы. Несколько раз несушка рисковала своей жизнью и в самый последний момент избегала попадания в пасть четвероногому сторожу.
В конечном итоге пёс сдался и уступил будку настырной курице.
Источник:
Ссылки по теме:
- Фокус с исчезающим псом с забавным финалом
- На парковке в Великобритании нашли щенка с шестью лапами
- В Бразилии полицейский несколько раз выстрелил в бегущую в его сторону собаку
- Владелец питомника разнял щенков проверенным способом
- Пёс чуть до смерти не напугал своего хозяина
Новости партнёров
реклама
Теперь будет парить яйца. :)