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Курица выгнала пса из будки

Курица выгнала пса из будки

Автор:
22 декабря 2023 07:34
Метки: Видео   Прикол   Пёс   будка   животные   курица   собака   
914
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Женщина запечатлела забавную сцену из жизни её питомцев. Сидящий на цепи пёс пытался предотвратить захват своей будки курицей.

На протяжении нескольких минут пёс отбивал атаки курицы. Несколько раз несушка рисковала своей жизнью и в самый последний момент избегала попадания в пасть четвероногому сторожу.

В конечном итоге пёс сдался и уступил будку настырной курице.

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Метки: Видео   Прикол   Пёс   будка   животные   курица   собака   
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5  комментариев
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19k
Shtoppi Полчаса назад
оч. жизненно, когда какая-то курица, кого-то как собаку из дома выгоняет.
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12k
Dihydrogen Monoxide 3 минуты назад
Какая то курица выгнала хорошего мальчика из дома))
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130k
parallax 23 минуты назад
Если бы не присутствие хозяйки, пёс распустил бы курицу на перья.
Теперь будет парить яйца. :)
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23k
Слепой Пью 43 минуты назад
Кура из коммуналки в коттедж переехала!
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