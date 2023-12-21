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Сообщество Треники&Вареники 7349 постов • 3084 подписчика подписаться
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Как тюменец в одиночку строит огромные снежные горки для детей

Как тюменец в одиночку строит огромные снежные горки для детей

Автор:
21 декабря 2023 10:00
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   Для детей   Евгений Зулькарнаев   дети   добро   зима   мужик   позитив   поступок   снежные горки   
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У веселого мужчины сложная и трагичная судьба, но это не мешает ему дарить счастье другим.


Евгений Зулькарнаев живёт в Боровском, его здесь зовут дядя Женя. Каждый декабрь он строит снежные аттракционы, чтобы порадовать детей.


Новость, которую мы действительно заслужили!

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Метки: Видео   Для детей   Евгений Зулькарнаев   дети   добро   зима   мужик   позитив   поступок   снежные горки   
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1  комментарий
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Борис Карабанов 45 минут назад
Ой, рисковый мужик...
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