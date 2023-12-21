Как тюменец в одиночку строит огромные снежные горки для детей

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У веселого мужчины сложная и трагичная судьба, но это не мешает ему дарить счастье другим.
Евгений Зулькарнаев живёт в Боровском, его здесь зовут дядя Женя. Каждый декабрь он строит снежные аттракционы, чтобы порадовать детей.
Новость, которую мы действительно заслужили!
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