Маленькое начало большой любви

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На камеру поцелуев на спортивном мероприятии попала умилительная сцена с участием мальчика и девочки. А как глаза-то горят у обоих!
Камера поцелуев — это популярное развлечение, которое практикуют на спортивных событиях по всему миру. Суть в том, что оператор находит на трибунах парочку и выводит картинку на медиакуб. Затем эта парочка должна поцеловаться.
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