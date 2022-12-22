Маленькое начало большой любви

Nandme NX7000: зубная щетка, с которой зубы станут белее, а рот...

20+ любопытных фактов из разных сфер нашей жизни

Шесть древних и загадочных мечей, найденных на территории России

Люба, звезда Ютуба: зажигательный танец девушки на корпоративе...

Смешные и не очень картинки: улыбните улыбатор

«Эти слова я воспринимаю как глупость пожилой женщины»: Юрий...

Лозе на заметку: блондинка рассуждает, почему Земля плоская

Между честностью и эгоизмом есть тонкая черта: мемная подборка

Близится главное испытание года: новогодний жор и январский дожор

Смешные и познавательные картинки

Комментарии и картинки из соцсетей. Свежак за 21 декабря

Дилеры раскрыли стоимость нового автомобиля «Москвич 3»

Младенец, родившийся без конечностей, стал создателем невероятных...

Шикарная реклама грузинского магазина автозапчастей в стиле GTA

30 любопытных фактов об искусстве, о которых не расскажут в школе

В Петербурге подростки залили мужика «перцовкой», а он в ответ...

30 котеек, которые уже вовсю зарядились новогодним настроением

Ювелир расстрелял грабителей, покусившихся на дочь