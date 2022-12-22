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Маленькое начало большой любви

Маленькое начало большой любви

Автор:
22 декабря 2022 11:00
Метки: видео   дети   добро   милота   позитив   поцелуй   
1367
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На камеру поцелуев на спортивном мероприятии попала умилительная сцена с участием мальчика и девочки. А как глаза-то горят у обоих!
Камера поцелуев — это популярное развлечение, которое практикуют на спортивных событиях по всему миру. Суть в том, что оператор находит на трибунах парочку и выводит картинку на медиакуб. Затем эта парочка должна поцеловаться.

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Метки: видео   дети   добро   милота   позитив   поцелуй   
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6  комментариев
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51k
dima423 2 часа назад
Миленько))
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24k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Все нормально. Это ее брат
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32k
russger 49 минут назад
Достать видюху из солянки и замутить целый пост без какой-либо информации. Садись, два ;)
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87
ruslan d Час назад
Ой парень , не лезь туда
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