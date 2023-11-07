Дети забыли про конфеты, когда встретили кошку

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У празднующих Хэллоуин людей есть традиция выпрашивать сладости. Дети в костюмах ходят по домам и просят взрослых дать им немного конфет. Однако порой получить лакомства бывает непросто.
Кому нужны сладости, когда есть кошка
Дети подошли к дому, чтобы набрать себе конфет, однако их внимание привлекла отдыхающая неподалеку кошка. Герои видео практически сразу забыли о сладостях.
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Интересно, а на Рождество у них как? Тоже уже песни не поют?