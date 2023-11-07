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Дети забыли про конфеты, когда встретили кошку

Дети забыли про конфеты, когда встретили кошку

Автор:
07 ноября 2023 08:34
Сообщество : Без кота и жизнь не та
Метки: Видео   Хэллоуин   дети   добро   конфеты   коты   кошка   позитив   
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У празднующих Хэллоуин людей есть традиция выпрашивать сладости. Дети в костюмах ходят по домам и просят взрослых дать им немного конфет. Однако порой получить лакомства бывает непросто.

Кому нужны сладости, когда есть кошка

Дети подошли к дому, чтобы набрать себе конфет, однако их внимание привлекла отдыхающая неподалеку кошка. Герои видео практически сразу забыли о сладостях.

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Метки: Видео   Хэллоуин   дети   добро   конфеты   коты   кошка   позитив   
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5  комментариев
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18k
Nikita 2 часа назад
Всё тик и задумано хозяином дома. Кот для от влечения внимания, чтобы не брали много конфет.... если вообще брали, забывая, зачем пришли...
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1k
Звёздный странник Полчаса назад
Как-то странно у них всё упростилось до стремоты. Раньше вроде дети стучали и когда дверь открывалась, кричали: "Сладость или гадость?!" И вроде как ещё типа стишки какие-то полагались. И только после этого им протягивали емкость со сладостями. А сейчас выставили как кормушку и никакого духа праздника. Тупо подошёл, взял конфету и ушёл. Это разве праздник? Ну, совсем обленились.
Интересно, а на Рождество у них как? Тоже уже песни не поют?
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Сталкер 2 часа назад
Про конфеты почти забыл только самый маленький, первый. )
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