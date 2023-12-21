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Суровые и смелые электрики из Индии

Суровые и смелые электрики из Индии

Автор:
21 декабря 2023 08:51
Сообщество : Удивительное рядом
Метки: Видео   Индия   безопасность   в мире   смелый   электрика   
2163
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Индия — страна красок и контрастов. А еще там живут самые суровые и смелые электрики. Вот, сами поглядите на обычный рабочий эпизод из жизни индийского электрика. Удивительно, как он всецело доверяет изоляции ручек пассатижей.

Вот бы найти человека, которому можно будет так же доверять, как он доверяет изоляции ручек пассатижей

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Метки: Видео   Индия   безопасность   в мире   смелый   электрика   
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17  комментариев
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129k
parallax 2 часа назад
Не удивительно, что в Индии в сети каждые 15 минут пропадает напряжение и у каждого уважающего себя заведения, есть свой электрогенератор.
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4k
Дмитрий Круглов 17 минут назад
Вы разве не знали, что у них все электрики в обязательном порядке пьют резисторные таблетки, которые увеличивают естественное электрическое сопротивление кожи?!
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60k
Александр Полчаса назад
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49k
Прискорбный Скиталец Полчаса назад
Он же ногами на земле, заземлен)))чего ему бояться
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4k
lexa 38 минут назад
Хороший электрик - живой электрик!
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10k
Клёст 42 минуты назад
Этот отважный вместо предохранителей накрутил крепкую проволоку.
За всех, короче, чьи жизни зависят от этой линии, расписался, всех с собой забирает))
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877
Михаил 52 минуты назад
Н-Надежность!

Та все такие бесстрашные...
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10k
Борис Карабанов Час назад
Есть такая старинная песня (из "Махабхараты", по-моему, но могу ошибиться) про электричество, про плоскогубцы. Особенно одно место душевное запомнилось:
"А полюби Марусенька, электрика,
Пока его током не убило."
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74
Игорь Час назад
Нормальная DIN-рейка такая, под стать предохранителям!
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7k
V2.Smirnov 2 часа назад
Плоскогубцы-то ладно! Что там рядом в дождь творится?
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