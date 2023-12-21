Суровые и смелые электрики из Индии

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Индия — страна красок и контрастов. А еще там живут самые суровые и смелые электрики. Вот, сами поглядите на обычный рабочий эпизод из жизни индийского электрика. Удивительно, как он всецело доверяет изоляции ручек пассатижей.
Вот бы найти человека, которому можно будет так же доверять, как он доверяет изоляции ручек пассатижей
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За всех, короче, чьи жизни зависят от этой линии, расписался, всех с собой забирает))
Та все такие бесстрашные...
"А полюби Марусенька, электрика,
Пока его током не убило."