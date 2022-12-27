Машинист поезда преподал незнакомцу болезненный урок

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В Индии мужчина встал на железнодорожных путях и мешал движению поезда. Машинист был настолько возмущен поведением мужчины, что покинул кабину.
Награда нашла героя
Судя по физической форме машиниста, занимается он подобной воспитательной работой довольно часто.
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