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Машинист поезда преподал незнакомцу болезненный урок

Машинист поезда преподал незнакомцу болезненный урок

Автор:
27 декабря 2022 11:59
Метки: Индия   Провокатор   в мире   видео   машинист   поезд   
2039
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В Индии мужчина встал на железнодорожных путях и мешал движению поезда. Машинист был настолько возмущен поведением мужчины, что покинул кабину.

Награда нашла героя

Судя по физической форме машиниста, занимается он подобной воспитательной работой довольно часто.

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Метки: Индия   Провокатор   в мире   видео   машинист   поезд   
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12  комментариев
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2k
Оксид Бетона Час назад
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8k
Мегапихель 9 минут назад
Это был Сингам!

Ссылка youtu.be
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12k
Марсианин 10 минут назад
Хороший удар - прям как в индийских боевиках!
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11k
.Атеист. 16 минут назад
Да таких деб..лов только так и воспитывать. В следующий раз может и не рискнет, а вдруг тот же машинист?))
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3k
lekha-fil 24 минуты назад
Не показывает.
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16k
Alex_Ato Полчаса назад
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2k
Яков Полчаса назад
Хороший лещ!
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243
mechatron Полчаса назад
Сразу вспомнил его:

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26k
Юрий Полчаса назад
Вспомнилось...
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2k
Андрей Полчаса назад
отлетел прям как по классике боливуда
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51k
dima423 Час назад
не плохо воткнул)))
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Alex Chebrikov

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