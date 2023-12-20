Опасная для жизни шутка

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Парень подошёл к незнакомке и поинтересовался, как женщины возрастом 50+ относятся к современной моде. Обидчивая попалась.
Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика.
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Источник:
Парень подошёл к незнакомке и поинтересовался, как женщины возрастом 50+ относятся к современной моде. Обидчивая попалась.