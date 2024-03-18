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Зачем нужен официальный брак?

Зачем нужен официальный брак?

Автор:
18 марта 2024 13:20
Сообщество : Жизнь
Метки: Видео   Вопрос   брак   девушки   мнение   опрос   
2906
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1

Зачем нужен официальный брак? Именно этот вопрос задал парень двум незнакомым девушкам на улице. Представительницы прекрасного пола не растерялись и озвучили свою версию.

Как же молодо сейчас выглядят люди "старой закалки" 😃

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Метки: Видео   Вопрос   брак   девушки   мнение   опрос   
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30  комментариев
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60k
dima423 2 часа назад
Ну че нормальные, здравомыслящие девчонки)
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6k
Дмитрий 6 минут назад
Серфишь интернет - кругом быдло, бытовуха, тупость и вдруг - БАЦ, парочка алмазов!!!
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1k
Александр Шевченко 14 минут назад
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114
Аврашалом Маркович 20 минут назад
Насчёт детей не понял. При рождении заполняются графы "мать" и "отец" и у ребёнка есть мама-папа со всеми правами и обязанностями вне зависимости от того, уведомили они государство о том, что трахаются или нет.
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150
андрей 36 минут назад
сколько тысяч он опросил?
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4k
просто Дмитрий 38 минут назад
чОй-то блоггеры поменяли направление. Стали "умные" клипы предлагать, Это, наверное...к дождю
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461
Пчёл 40 минут назад
На удивление, очень адекватные суждения! К тому же ещё и симпатичные девчонки, без губищ да портаков...
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4k
Владимир 54 минуты назад
умницы!!!красавицы!!!
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11k
Дмитрий Час назад
Девчонки хорошие, но! Какая "старая закалка" в 19 лет?)))
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14k
кот базилий Час назад
Чтобы при разводе отжимать все, что положено по закону, от жилплощади до тарелок.
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31k
Григорий Час назад
Законы устарели. Раньше "души" считали по здоровым парням, они могли работать и выдавать продукт. Бабы рожали и вели хозяйство. Сейчас почти никто не ведет хозяйство. Зарплаты одинаковы. Остаются только дети. Но если ты жена олигарха, то ребенку не надо миллион долларов, а ему нужен молочный суп и подгузники. Потому мы получаем девочек, что оОЧЕНЬ хотят замуж ради личного обогащения. Сделайте к примеру норматив - на ребенка процент от зарплаты, но не больше 2-х МРОТ. И сразу увидите как станут недевольны бабы.
Меркантильность и устаревшие законы. Надо менять.
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1k
... Час назад
Хорошее дело браком не назовут, это должен быть союз, у меня развод оформили без меня, просто по заявке, есть фильм документальный "мизандрия"глянуть мальчикам стоит, весь мир едет на мужике, и пробует его нае... Проводили уже эксперимент с мужским и женским остовом. Всё просто со стороны, но сложно из нутри, мальчик и девочка действуют по разным алгоритмам, и это надо принять, мы разные, но без друг друга не жизнеспособны. Домострой интересен в иерархии, есть в нем что то.
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7k
Neo Час назад
Ну всё по факту, не поспоришь.
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12k
Артем 2 часа назад
19 лет еще дети! Не, умственно то конечно им всем еще в садики ходить, а не вот это всё.. Но! Наши родители и родители родителей в 16 лет уже шли нахрен из дома и жили сами по себе, работали, сами становились родителями. Ни кто им квартиры и машины не дарил! А теперь видите ли они маленькие еще! Девушкам вообще на хрена высшее образование? Вот мне (будь я отцом дочери) нахрена ей оплачивать высшее образование? 5 лет платить за институт, жилье или покупать квартиру, что бы к 25 она просто пошла ноготочки делать, потому как там денег больше!
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415
сергей миронов Артем Полчаса назад
Ну вот твоя пусть ноготочки делает, а за всех не говори
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29k
Макарыч 2 часа назад
Браво! Две умнички с правильными мыслями и правильными действиями по жизни. Повезет кому то с такими женами. Счастья им.
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19k
banzai7 2 часа назад
Брак это не о любви. Это чисто юридическая категория.
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12k
Б.Касторский 2 часа назад
Брак гарантии? Не совсем. Брак лишь отчетность перед государством.
Никогда не видел необходимости ставить в известность кого-либо о своих отношениях.
По мне многие "неофициальные" союзы куда как честнее, чем брак. Когда некоторые думают лишь о дальнейшем в виде развода, половины имущества, алиментов и прочее. Зачем думать о худшем, если изначально планируете лучшее?
Есть понятие сожительство, которое многие путают с гражданским (официальным) браком. И в этом ничего плохого нет, если обе стороны самостоятельные и самодостаточные. Это не мешает заводить детей, вести совместное хозяйство и даже устанавливает обязательства с точки зрения закона.
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13k
Copycat 2 часа назад
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26k
сеньор Леонсио 2 часа назад
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