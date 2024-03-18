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Зачем нужен официальный брак? Именно этот вопрос задал парень двум незнакомым девушкам на улице. Представительницы прекрасного пола не растерялись и озвучили свою версию.
Как же молодо сейчас выглядят люди "старой закалки" 😃
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Меркантильность и устаревшие законы. Надо менять.
Никогда не видел необходимости ставить в известность кого-либо о своих отношениях.
По мне многие "неофициальные" союзы куда как честнее, чем брак. Когда некоторые думают лишь о дальнейшем в виде развода, половины имущества, алиментов и прочее. Зачем думать о худшем, если изначально планируете лучшее?
Есть понятие сожительство, которое многие путают с гражданским (официальным) браком. И в этом ничего плохого нет, если обе стороны самостоятельные и самодостаточные. Это не мешает заводить детей, вести совместное хозяйство и даже устанавливает обязательства с точки зрения закона.