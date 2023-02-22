Вопрос с подвохом поставил прохожих в тупик

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Парень подошёл к прохожим на улице и поинтересовался, насколько они оценивают свои умственные способности. После этого он задал молодым людям вопрос на логику и сообразительность и поставил их в тупик.
Смогли ли вы сразу дать правильный ответ на этот вопрос?
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Зато с повесточкой - умным тут выглядит только негр с микрофоном.