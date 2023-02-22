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Вопрос с подвохом поставил прохожих в тупик

Вопрос с подвохом поставил прохожих в тупик

Автор:
22 февраля 2023 09:16
Сообщество : Юмор
Метки: Прикол   видео   возраст   вопрос   задача   интересно   
1285
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Парень подошёл к прохожим на улице и поинтересовался, насколько они оценивают свои умственные способности. После этого он задал молодым людям вопрос на логику и сообразительность и поставил их в тупик.

Смогли ли вы сразу дать правильный ответ на этот вопрос?

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Метки: Прикол   видео   возраст   вопрос   задача   интересно   
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7  комментариев
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44k
Цыц тут у меня Полчаса назад
У нас таких дегенератов тоже полно.
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2k
John 12 минут назад
Тупая постанова.
Зато с повесточкой - умным тут выглядит только негр с микрофоном.
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Dema 18 минут назад
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8k
Axel 19 минут назад
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43k
Aleksandr 22 минуты назад
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Дмитрий

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