Такие разные впечатления девочки о школе

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Мужчина запечатлел свою дочь, когда она шла в первый класс. Глава семейства поинтересовался, готова ли она к мучениям? Через год мама девочки попросила её вновь поделиться мнением о школе.
Папа оказался прав.
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Но некоторые вещи надо просто зазубрить. А зубрить не весело.