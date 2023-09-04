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Такие разные впечатления девочки о школе

Такие разные впечатления девочки о школе

Автор:
04 сентября 2023 10:14
Сообщество : Юмор
Метки: Видео   Прикол   Юмор   дети   мнение   школа   
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Мужчина запечатлел свою дочь, когда она шла в первый класс. Глава семейства поинтересовался, готова ли она к мучениям? Через год мама девочки попросила её вновь поделиться мнением о школе.

Папа оказался прав. 

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Метки: Видео   Прикол   Юмор   дети   мнение   школа   
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4  комментария
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4k
Alex Час назад
Философом стала
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2k
Daggers D. 5 минут назад
я только классе в пятом или в шестом понял, что школа - это пытка. То ли я был тупее нынешних деток, то ли школа тогда была интереснее...
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16k
banzai7 17 минут назад
Не знаю, что нужно сделать, чтобы обучение было интересным и захватывающим. Элементы творческого процесса надо внедрять по максимуму.
Но некоторые вещи надо просто зазубрить. А зубрить не весело.
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