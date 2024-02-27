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Модники шокировали прохожих своей одеждой

Модники шокировали прохожих своей одеждой

Автор:
27 февраля 2024 09:29
Метки: Видео   Прикол   интересно   костюм   мода   стиль   эпатаж   
1448
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Некоторые люди предпочитают не подстраиваться под модные тренды, а создавать их сами. Парни удивили прохожих своим смелым нарядом. Некоторые люди и вовсе были в шоке.

Цветочные козырьки

Парни умеют привлечь к себе внимание на улице.

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Метки: Видео   Прикол   интересно   костюм   мода   стиль   эпатаж   
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11  комментариев
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11k
Борис Карабанов Час назад
И никто за такой шмот не втащил? Странно. Поучить бы надо, как по понятиям следует одеваться.
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806
MidMaster 2 минуты назад
Это Балансиага, бич
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11k
BarOb 20 минут назад
Скорее "бабушкин матрас" чем "Цветочные козырьки" но всё равно забавно
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
20k
3k
Оксид Бетона 40 минут назад
Миленько.
Но почему боты чёрные? Не канает. И, не знаю кому как, но всё же штанины подлиннее нужно. А то как подстреляные...
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19k
banzai7 46 минут назад
South Butovo ждёт вас.
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Комментарий удален. Причина: мат на картинке
5k
10k
SuperTroll 58 минут назад
Это не острые козырки, а обычные петушки)
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1k
Anatolij 58 минут назад
Да в МСК на фоне местных фриков эти петушки бы даже как-то серенько и буднично выглядели.
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