Модники шокировали прохожих своей одеждой

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Некоторые люди предпочитают не подстраиваться под модные тренды, а создавать их сами. Парни удивили прохожих своим смелым нарядом. Некоторые люди и вовсе были в шоке.
Цветочные козырьки
Парни умеют привлечь к себе внимание на улице.
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