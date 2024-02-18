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Сообщество Чрезвычайные Происшествия 1218 постов • 53 подписчика подписаться
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«У меня два супруга есть»: в Башкирии покупатель поругался с продавщицей и разбил витрину магазина

«У меня два супруга есть»: в Башкирии покупатель поругался с продавщицей и разбил витрину магазина

Автор:
18 февраля 2024 10:24
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Башкирия   Видео   два супруга   конфликт   маты   неадекват   разборки   
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Мужчина пришел в магазин за пивом и беспричинно начал хамить продавщице. Та заявила, что для разборок может пригласить своего супруга.

Тогда буян окончательно вышел из себя. Стал кричать — "Я тебе щас е*ало вызову! Супруг у тебя есть? Да у меня два супруга есть! За*упа е*аная!"


При выходе из торговой точки, неадекват разбил ногой витрину

Представители торговой точки прокомментировали инцидент в соцсетях.

— Свой героизм ну уж точно не стоит показывать у нас, крушить витрины и повышать голос на наших девочек, — написали они.


Источник:

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Метки: Башкирия   Видео   два супруга   конфликт   маты   неадекват   разборки   
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20  комментариев
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36k
БамбарбияКиргуду 3 часа назад
Надо просто без камер забивать их нахер и закапывать.Скоты блть.
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3k
РАТНИК 42 минуты назад
Давно нужен отстрел бешеных кавказских и среднеазиатских животных, СВО надо делать по всей России - ишаков обратно в аулостаны.
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5k
SmartCat101 Час назад
опять овцеёб попутал город со своим аулом!
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5k
Terminator Час назад
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330
Дело Час назад
Ждём извинений на камеру от троих супругов. У меня в Среднем Поволжье, РФ, появились новые соседи, бАрАдАтые, [мат], я с ними даже здороваться нИхАчу, сразу подумал, пИ..сы, определенно. И, точно. Тачку (белую гранату) во дворе поставили поперек стоящих машин, фары ксенон (ночью прогревают, а во дворе светло, пАтАмуШто все фары горят), стекла покругу затонированы, в минус 30 - в кроссовочках, куртяжке и в бороде.
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13k
Rus77 Час назад
Видимо его два супруга, его сегодня не поимели, вот и неудовлетворённый ходит, злой))
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1k
АНДРЕЙ 2 часа назад
Походу ,ДВА супруга не дали ,этой бородатой вешалке.
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335
Сеня 2 часа назад
Очередной горец
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15k
Ничоси 2 часа назад
Мужья послали за пивом. Сказали без пива не будет секса
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5k
Руслан 2 часа назад
А дело то на макаку заведи или у нас животные не подсудны?
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10k
Zhora 2 часа назад
"Два супруга" - это у него ослик и барашек?
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12k
harlamov 2 часа назад
Ха-ха, ну в этом мы и не сомневались. Этот дебил - любимая жена в гареме)
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17k
Kucher 2 часа назад
Ну то, что его два супруга окучивают, это сразу видно.
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1k
Лебовски 2 часа назад
Выродок безмозглый.
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7k
ДеониS 2 часа назад
Ну вот и проговорился
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3k
Максим Макашев 3 часа назад
Аллах по вечерам слепнет
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7k
Alex 3 часа назад
гнида черножопая
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