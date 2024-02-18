«У меня два супруга есть»: в Башкирии покупатель поругался с продавщицей и разбил витрину магазина

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Мужчина пришел в магазин за пивом и беспричинно начал хамить продавщице. Та заявила, что для разборок может пригласить своего супруга.
Тогда буян окончательно вышел из себя. Стал кричать — "Я тебе щас е*ало вызову! Супруг у тебя есть? Да у меня два супруга есть! За*упа е*аная!"
При выходе из торговой точки, неадекват разбил ногой витрину
Внимание! На видео присутствует ненормативная лексика!
Представители торговой точки прокомментировали инцидент в соцсетях.
— Свой героизм ну уж точно не стоит показывать у нас, крушить витрины и повышать голос на наших девочек, — написали они.
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