На пунктах Wildberries перед Новым годом происходит настоящий апокалипсис

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Клиенты массово скупают подарки для себя и близких через интернет-магазин, что товары просто не помещаются на складе.
Гору посылок размером в потолок пришлось размещать в основном зале.
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Метки: Wildberries Вещи Видео пунт выдачи склад товар
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