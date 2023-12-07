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На пунктах Wildberries перед Новым годом происходит настоящий апокалипсис

На пунктах Wildberries перед Новым годом происходит настоящий апокалипсис

Автор:
07 декабря 2023 11:21
Сообщество : Маркетплейс
Метки: Wildberries   Вещи   Видео   пунт выдачи   склад   товар   
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Клиенты массово скупают подарки для себя и близких через интернет-магазин, что товары просто не помещаются на складе.

Гору посылок размером в потолок пришлось размещать в основном зале.

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Метки: Wildberries   Вещи   Видео   пунт выдачи   склад   товар   
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4  комментария
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Фельдъегерь 2 часа назад
по этому я предпочитаю Озон, всегда все четко, быстро и без проблем и сайт по приятнее
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