На пунктах Wildberries перед Новым годом происходит настоящий апокалипсис

Без “Ёлок” Нового года не бывает!

Конфликт в пункте выдачи из-за перерыва на обед

На складе WB в Электростали на работника упал огромный ящик с товаром

В Подольске задержали работников склада WB, которые украли товаров на 5 млн рублей

Арсенал оружия забрал из Wildberries клиент в Ленинградской области и скрылся из ПВЗ, не...

Мужчина заказал ТЭН и решил его проверить