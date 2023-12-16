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Французские фермеры протестуют против жадности супермаркетов

Французские фермеры протестуют против жадности супермаркетов

Автор:
16 декабря 2023 10:42
Сообщество : Треники&Вареники
Метки: Видео   в мире   магазин   новости   супермаркет   фермеры   цена   
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Они забрасывают яйцами супермаркеты, протестуя против политики розничных и закупочных цен.

Причиной недовольства фермеров явилось то, что они продают 6 яиц ритейлерам за 0,57 евро, а на полках магазинов они уже продаются за €2,67. Таким образом, наценка супермаркетов составляет 468%.


Фермеры требуют закупать их продукцию по более справедливым ценам.

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Метки: Видео   в мире   магазин   новости   супермаркет   фермеры   цена   
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5  комментариев
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6k
livaneth 2 часа назад
Либо по низкой цене, но всё сразу
Либо договаривайтесь о реализации с магазинами шаговой доступности, с ресторанами,
С розничными сетями минуя посредников,
ну или открывайте розничные точки на своей земле.
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1k
Миша 7 минут назад
Вау! Марксисты!
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9k
alex9845 19 минут назад
А кто запрещал ларьки и свои магазинчики?Лень?
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2k
Андерсен 46 минут назад
У нас с ценообразованием на яйца,похоже, такая же ситуация
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