Пара украла новогоднего оленя из-под елки на юге Москвы

На опубликованных кадрах видно, как после недолгой фотоссесии девушка быстро выключила светящуюся фигуру из розетки и скрылась вместе с ней и молодым человеком. Пропажу заметили жильцы комплекса, которые в комментариях выразили возмущение по поводу происшедшего.

«Бедные дети из неблагополучных семей, оставьте. Им нужнее», — написал один из жильцов.

В настоящий момент начался поиск злоумышленников.