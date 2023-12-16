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Пара украла новогоднего оленя из-под елки на&nbsp;юге Москвы

Пара украла новогоднего оленя из-под елки на юге Москвы

Автор:
16 декабря 2023 10:37
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: воры   елка   кража   новый год   олень   парочка   фотосессия   
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Молодая пара под видом фотосессии похитила декоративного новогоднего оленя, который стоял рядом с елкой в холле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Видео произошедшего появилось в чате жильцов.

На опубликованных кадрах видно, как после недолгой фотоссесии девушка быстро выключила светящуюся фигуру из розетки и скрылась вместе с ней и молодым человеком. Пропажу заметили жильцы комплекса, которые в комментариях выразили возмущение по поводу происшедшего.

«Бедные дети из неблагополучных семей, оставьте. Им нужнее», — написал один из жильцов.


В настоящий момент начался поиск злоумышленников.

Источник:

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Метки: воры   елка   кража   новый год   олень   парочка   фотосессия   
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5  комментариев
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16k
GROMOZEKA 2 часа назад
Прям так и вижу, как они сидя у себя на кухне со своими соевокуколдными друзьями, сетуют о том «как разворовали страну»
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9k
alex9845 11 минут назад
По этому в России и не приживаются красивые клумбы,декорации.Потому что такой народ.Как цыгане, красиво только у себя квартире/доме, а дальше пофиг.Воруй,грабь и мусорь.
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4k
Двестиграмм Час назад
а на внешность чистые, порядочные, добрые не скверно словные люди
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9k
Trenzel2003 2 часа назад
Тихо с3,14здил и ушел, называется, нашел.
Вот только чем люди думают. Сейчас чуть ли не каждый квадратный метр просматривается камерами. Ты так или иначе на виду.
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