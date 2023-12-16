Пара украла новогоднего оленя из-под елки на юге Москвы

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Молодая пара под видом фотосессии похитила декоративного новогоднего оленя, который стоял рядом с елкой в холле жилого комплекса «Ясный» на юге Москвы. Видео произошедшего появилось в чате жильцов.
На опубликованных кадрах видно, как после недолгой фотоссесии девушка быстро выключила светящуюся фигуру из розетки и скрылась вместе с ней и молодым человеком. Пропажу заметили жильцы комплекса, которые в комментариях выразили возмущение по поводу происшедшего.
«Бедные дети из неблагополучных семей, оставьте. Им нужнее», — написал один из жильцов.
В настоящий момент начался поиск злоумышленников.
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