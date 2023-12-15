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Рыжая воровка стащила щуку у рыбака

Рыжая воровка стащила щуку у рыбака

Автор:
15 декабря 2023 11:22
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   животные   лиса   рыба   улов   щука   
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В Баймакском районе произошел редкий и любопытный инцидент. Рыбак, который занимался своим увлечением в одном из прекрасных мест для рыбалки, стал свидетелем кражи щуки. Когда он вытащил свою свежепойманную щуку, он, неожиданно, столкнулся с удивительной ситуацией – лиса просто-напросто украла его добычу!

Лиса была настолько проворна и умна, что сумела избежать погони и скрыться в лесу.

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Метки: Видео   животные   лиса   рыба   улов   щука   
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5  комментариев
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16k
Kostick Час назад
красотка! как говорится, ин гроссен фамилие, нихт клювен клац-клац!)
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53k
smakido 5 минут назад
Смотрел кино "Багдадский вор", а рыжий вор щуку упер !
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649
Дмитрий Полчаса назад
Редкий инцидент? Да постоянно, то лисы, то норки, вороны-сороки. Про собак и котеек вовсе не упоминаю. ))
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5k
Димка Смола/67 Полчаса назад
Вот отвечаю, мне было бы ни капельки ни жалко......
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