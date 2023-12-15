Рыжая воровка стащила щуку у рыбака

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В Баймакском районе произошел редкий и любопытный инцидент. Рыбак, который занимался своим увлечением в одном из прекрасных мест для рыбалки, стал свидетелем кражи щуки. Когда он вытащил свою свежепойманную щуку, он, неожиданно, столкнулся с удивительной ситуацией – лиса просто-напросто украла его добычу!
Лиса была настолько проворна и умна, что сумела избежать погони и скрыться в лесу.
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