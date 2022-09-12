Когда в семье оба заядлые рыбаки

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Мужчина в шутку пообещал развестись, если жена упустит рыбу на совместной рыбалке. Задорная любительница рыбной ловли показала класс.
Не дождешься!
Когда жена разделяет твои интересы.
Источник:
АНТИФИШКИ
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Я думал она там рыбку кило на 15 тащит .