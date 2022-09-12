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Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 428 постов • 234 подписчика подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
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Когда в семье оба заядлые рыбаки

Когда в семье оба заядлые рыбаки

Автор:
12 сентября 2022 10:24
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Юмор   видео   жена   муж   позитив   рыба   рыбалка   улов   шутка   щука   
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Мужчина в шутку пообещал развестись, если жена упустит рыбу на совместной рыбалке. Задорная любительница рыбной ловли показала класс.

Не дождешься!

Когда жена разделяет твои интересы.

Источник:

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Метки: Юмор   видео   жена   муж   позитив   рыба   рыбалка   улов   шутка   щука   
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5  комментариев
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6k
tamin Час назад
Позитив! Когда у семьи общие интересы, это прекрасно!
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33k
Седой Полчаса назад
Глаз радует!!!
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14k
Виталий Касандров Час назад
Ну лайтовые спиннинги это фигня.
Я думал она там рыбку кило на 15 тащит .
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1k
Шурман Час назад
Моя так же эмоционально реагирует :)
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3k
vfrcbvec Час назад
Есть повод развестись!- Я те разведусь!
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