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Мужчины поймали крупного толстолобика весом 60 килограммов

Мужчины поймали крупного толстолобика весом 60 килограммов

Автор:
16 ноября 2023 09:26
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: Видео   Толстолобик   животные   повезло   рыба   рыбалка   улов   
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Огромный толстолобик попался в руки военным. Рыба оказалась настолько большой, что её пришлось тащить на носилках.

В социальных сетях уточняют, что рыбину поймали военнослужащие из Тулы.

Внимание! Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

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Метки: Видео   Толстолобик   животные   повезло   рыба   рыбалка   улов   
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8  комментариев
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83k
Доктор Джонс 2 часа назад
Вы рыбов спасаете?
Да...
Героическое...
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26k
Федор Час назад
Вы меня простите, но по моему опыту толстолобик не ловится на приманку, он цедит ил и водоросли, только сеть или другая хитрая снасть))
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450
Человек Наблюдающий Час назад
АУЕТЬ . Представляю какой был бой))
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450
Человек Наблюдающий Aleks Минуту назад
хм...это читерство уже=)
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Dobriy drug

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