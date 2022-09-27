Учёным впервые удалось заснять, как лиса ловит рыбу

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Сотрудникам Университета Малаги и Университета Кордовы удалось застать лису за рыбалкой. Животное за несколько часов выловило из ручья около десяти карпов. Часть улова лиса съела, а другу спрятала. Момент поимки одной из рыбин попал на видео.
Учёные впервые засняли лисью рыбалку
Пушистый герой видео своим примером доказал, что лисы способны эффективно добывать живую рыбу из воды, а не только красть её у кого-то.
Источник:
АНТИФИШКИ
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