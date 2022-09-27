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Учёным впервые удалось заснять, как лиса ловит рыбу

Учёным впервые удалось заснять, как лиса ловит рыбу

Автор:
27 сентября 2022 11:30
Сообщество : Животные
Метки: видео   животные   интересно   лиса   рыба   рыбалка   факт   
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Сотрудникам Университета Малаги и Университета Кордовы удалось застать лису за рыбалкой. Животное за несколько часов выловило из ручья около десяти карпов. Часть улова лиса съела, а другу спрятала. Момент поимки одной из рыбин попал на видео.

Учёные впервые засняли лисью рыбалку

Пушистый герой видео своим примером доказал, что лисы способны эффективно добывать живую рыбу из воды, а не только красть её у кого-то.

Источник:

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Метки: видео   животные   интересно   лиса   рыба   рыбалка   факт   
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8  комментариев
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1k
Оксид Бетона Час назад
Ну в такой луже даже я бы поймал!
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314
Jlav 15 минут назад
Если бы она ловила рыбу, то пришлось бы хвост в прорубь засовывать)
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22k
Serg2001 49 минут назад
"Учёным впервые удалось заснять, как лиса собирает рыбу". Так, мне кажется, будет точнее...
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3k
Григорий 55 минут назад
да там котлубашка высохла, просто бери и иди, а представили как будто она с аквалангом и ружьём ныряла
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116
Sata33 Час назад
Прям замаялась ...
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530
Nevad Black Час назад
как по мне - вытаскивать рыбу из лужи-не совсем то же самое, что и ловить
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24k
Сибиряк 2 часа назад
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21k
Слепой Пью 2 часа назад
Испанской лисе везет - тепло, можно и зубами пользоваться. А вот русской лисице только волк поверил, что на хвост рыбку ловила.
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