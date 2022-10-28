Горностай пытается украсть улов рыбака

Любитель рыбной ловли запечатлел попытку кражи части его улова. Голодный горностай решил стащить рыбину из ведра мужчины, однако сделать это оказалось не так уж и просто.

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Бери ношу по себе Эх, почти получилось. Не мог рыбку поменьше поймать...