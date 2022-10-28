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Горностай пытается украсть улов рыбака

Горностай пытается украсть улов рыбака

Автор:
28 октября 2022 12:39
Сообщество : Животные
Метки: Прикол   видео   горностай   животные   улов   щука   
703
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Любитель рыбной ловли запечатлел попытку кражи части его улова. Голодный горностай решил стащить рыбину из ведра мужчины, однако сделать это оказалось не так уж и просто.

Бери ношу по себе

Эх, почти получилось. Не мог рыбку поменьше поймать...

Источник:

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Метки: Прикол   видео   горностай   животные   улов   щука   
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5  комментариев
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1k
Псина Сутулая 48 минут назад
"Горностай пытается украсть рыбов"
Держи! Я исправил твой заголовок.
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1k
Alex Полчаса назад
"Бери ношу по себе, что б не падать при хотьбе"
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3k
МоϼѻӄЪ Օϼдӹнϛӄùū Полчаса назад
Побежал за подмогой.....
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21k
BiZ Полчаса назад
за рычагом побежал небось
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1k
Шурман Час назад
Красивый зараза , как и хорьки , у меня дочка их очень сильно любит , но дома их лучше не держать . Ему бы повезло если с мной на рыбалку ходил :)
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