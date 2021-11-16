FISHKINET
Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 395 постов • 228 подписчиков подписаться Для добавления поста в это сообщество нужна карма 0
Главная > Видео > Сообщество Рыбалка, походы, активный отдых на природе 
Рыбак поймал щуку с ондатрой внутри

Рыбак поймал щуку с ондатрой внутри (1 фото + 1 видео)

Автор:
16 ноября 2021 08:21
Сообщество : Рыбалка, походы, активный отдых на природе
Метки: видео   животные   ондатра   рыба   рыбак   улов   щука   
814
1
1
Отправившийся на рыбалку мужчина был немало удивлен своему неожиданному улову. Он поймал щуку внутри которой находилась ондатра.
Один из рыбаков вспорол щуке брюхо и продемонстрировал довольно крупного грызуна. Присутствует ненормативная лексика.

Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Рыбалка, походы, активный отдых на природе"
Метки: видео   животные   ондатра   рыба   рыбак   улов   щука   
Понравился пост? Поддержи Фишки, нажми:
0
4
Новости партнёров
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
4  комментария
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
3k
Outcast 2 часа назад
Щуки чрезвычайно прожорливые хищники. Питаются они в основном рыбой (плотвой, окунями, гольянами). Для щуки характерен каннибализм: около 20 % её рациона составляют более мелкие особи её собственного вида. Помимо этого, щуки питаются земноводными и рептилиями, крупными насекомыми и различными отбросами. Их добычей могут стать и мелкие млекопитающие, например, мыши или кроты, попавшие в воду.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
7k
Пуриц Жорж 7 минут назад
Я думал живая будет
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
4k
Alex75r Полчаса назад
Фаршированная попалась.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
22k
Михаил Сметанкин Полчаса назад
Вот что значит жадность сгубила. Она не была голодной, но на наживку все равно клюнула.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Может ли человек с инвалидностью зарабатывать больше здорового человека Отличный улов рыбака Отличный улов рыбака Змея попыталась украсть часть улова рыбака Змея попыталась украсть часть улова рыбака Аллигатор похитил улов юного рыбака Аллигатор похитил улов юного рыбака Птица ловко расправилась с пойманной рыбой Птица ловко расправилась с пойманной рыбой Щуку сгубила жадность и любовь к халяве Щуку сгубила жадность и любовь к халяве
Krasava

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

693192



Другие посты автора
Прямые трансляции 24 часа в сутки из воронежского заповедника
Популярное в сообществах
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
2
213
Наконец-то и власть поняла: «Мигранты приезжают не работать»
Интересные фотографии 1990 -х
2
120
Интересные фотографии 1990 -х
Набирающие популярность в сообществах
Опасность сериала «Игра в кальмара» с позиции психологии
0
21
Опасность сериала «Игра в кальмара» с позиции психологии
Обзор vivo X60 Pro: художественное мастерство
0
1
Обзор vivo X60 Pro: художественное мастерство
Девушка стала стремительно лысеть из-за простой прически (5 фото)
Девушка стала стремительно лысеть из-за простой прически (5 фото)
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Классика
0
1

Перейти в раздел
Лучшие демотиваторы
И зеленых попугай
0
2

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#интересно#подборка#Россия#люди#в мире#СССР#приколы#мемы#новости
#факты#история#интересное#животные#автомир#дтп#фотографии#аварии#авто аварии#позитив
#Юмор#картинки#кино#автомобили#Ynews#прикол#искусство#комментарии#не уступил#путин

На что жалуетесь?

Вернуться