Рыбак поймал щуку с ондатрой внутри

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Отправившийся на рыбалку мужчина был немало удивлен своему неожиданному улову. Он поймал щуку внутри которой находилась ондатра.
Один из рыбаков вспорол щуке брюхо и продемонстрировал довольно крупного грызуна. Присутствует ненормативная лексика.
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