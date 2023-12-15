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Полезный карманный антистресс, который легко носить с собой на работу

Полезный карманный антистресс, который легко носить с собой на работу

Автор:
15 декабря 2023 10:36
Сообщество : Животные
Метки: антистресс   животные   забавно   милота   офис   работа   
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Работа - штука нервная. Вечно что-то идет не так. То начальник злой, то зарплату задерживают, то туалет засорился, то кулер сломался... В общем сплошной стресс! Поэтому важно уметь быстро снимать напряжение, чтобы не закипеть. И герой видео выбрал себе самый лучший антистресс из всех возможных!

Ну что за милота!)

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Метки: антистресс   животные   забавно   милота   офис   работа   
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Korolev 2 часа назад
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