Полезный карманный антистресс, который легко носить с собой на работу

Работа - штука нервная. Вечно что-то идет не так. То начальник злой, то зарплату задерживают, то туалет засорился, то кулер сломался... В общем сплошной стресс! Поэтому важно уметь быстро снимать напряжение, чтобы не закипеть. И герой видео выбрал себе самый лучший антистресс из всех возможных!

