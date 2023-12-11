Слон и носорог: кто сильнее — сухопутный гигант или мощное непарнокопытное

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В условиях нехватки воды и еды, конкуренция среди животных необычайно высока. Слоны и носороги — не исключение. Почётные тяжеловесы животного мира могут столкнуться на сопредельных землях. Кто из них выйдет победителем в споре?
Если сравнивать животных по темпераменту, то носорог — холерик, а слон — расчётливый флегмат.
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