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Слон и носорог: кто сильнее — сухопутный гигант или мощное непарнокопытное

Слон и носорог: кто сильнее — сухопутный гигант или мощное непарнокопытное

Автор:
11 декабря 2023 11:44
Сообщество : Животные
Метки: Видео   битва   животные   носорог   природа   слон   спор   
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В условиях нехватки воды и еды, конкуренция среди животных необычайно высока. Слоны и носороги — не исключение. Почётные тяжеловесы животного мира могут столкнуться на сопредельных землях. Кто из них выйдет победителем в споре?

Если сравнивать животных по темпераменту, то носорог — холерик, а слон — расчётливый флегмат.

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Метки: Видео   битва   животные   носорог   природа   слон   спор   
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30  комментариев
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2k
Rom 2 часа назад
Проткнул коровку.... Далеко не убедит уже.
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8k
Влад 4 минуты назад
видос супер!!!
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1k
raael13 6 минут назад
Судя по пятой ноге слон задумал что-то не доброе
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7k
Горец Ю 7 минут назад
Сказано ведь - с его вести это не его проблемы!
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239
}|{ek@ 8 минут назад
А слон то совсем не глуп! Спрятал свою "трубу-дышалку", и выждал момент! И в походу был сильно возбужден, вон, пятая нога болтается!
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37
sioma08 15 минут назад
Носорога жалко...
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37
Александр 16 минут назад
А как же водяное перемирие..
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22k
BiZ 21 минуту назад
подохнет
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2k
ya_pavel Полчаса назад
Ум - побеждает!
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760
Aurelian Полчаса назад
Реальная история. На водопое слон и носорог встретились в узком проеме, слон откинул бивнями носорога и пошел на водопой. Носорог напал сбоку, там, где слон не мог развернуться. С пропоротым брюхом слон погиб.
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4k
просто Дмитрий 41 минуту назад
"МОСЬКАМ" на заметку.....
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6k
Wadim 43 минуты назад
У слона в естественной природе врагов, способных его одолеть, нет.
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10k
Борис Карабанов 45 минут назад
У Майн Рида, помнится, исход был иным. Раз на раз не приходится.
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10k
Garpia121 46 минут назад
Жалко.
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3k
Кирилл Час назад
до фига в себя поверил... жалко дурачка(
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58k
dima423 Час назад
Техника решает))
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38k
Dobry vojak Svejk Час назад
Хана холерику. С такой дыркой много не набегаешь...
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341
Кирилл Башков Dobry vojak Svejk Час назад
гиенам тоже кушать надо.
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77k
Viktor Час назад
Не быкуй против большого и сильного! Будем надеяться, что выживет.
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16k
Kostick Час назад
слон сильно техничней и умней оказался. а подслеповатый носорог, теперь порадует падальщиков. но какая сила, бивень воткнуть.. жесть, танк живой.
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