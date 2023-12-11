В Лондоне две школьницы жестоко избили и ограбили девушку

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Полиция арестовала двух девочек 13 и 14 лет по подозрению в ограблении 20-летней девушки из ортодоксальной еврейской общины на севере Лондона.
Сотрудники полиции считают, что школьницы могли пойти на преступление из-за национальности жертвы.
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