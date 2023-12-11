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В Лондоне две школьницы жестоко избили и ограбили девушку

В Лондоне две школьницы жестоко избили и ограбили девушку

Автор:
11 декабря 2023 10:56
Сообщество : Чрезвычайные Происшествия
Метки: Видео   в мире   избиение   конфликт   лондон   школьницы   
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Полиция арестовала двух девочек 13 и 14 лет по подозрению в ограблении 20-летней девушки из ортодоксальной еврейской общины на севере Лондона.

Сотрудники полиции считают, что школьницы могли пойти на преступление из-за национальности жертвы.

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Метки: Видео   в мире   избиение   конфликт   лондон   школьницы   
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7  комментариев
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15k
Ничоси 59 минут назад
Две негритянки отпинали еврейку в Англии. Шикарно
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6k
alex 40 секунд назад
Россию уже обвинили?
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15
XFILEX 15 минут назад
народу тамошнему вообше пофиг, судя по видео. идут рядом, проезжают, никому дела нет. гнилое общество.
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86k
Доктор Джонс 18 минут назад
"Полиция арестовала двух девочек 13 и 14 лет".
Нихрена себе антилопы...
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16k
Kostick Полчаса назад
показать бы инглизам 100 лет назад, улицы той наглии сегодня, массовые суициды были бы обеспечены.
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6k
Alex 47 минут назад
Не, не так. "Две черножопые обезьяны ограбили белую бабу"
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