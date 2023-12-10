FISHKINET
добавить
пост
Сообщество Новости со всего Мира 11007 постов • 1458 подписчиков подписаться
Главная > Видео > Сообщество Новости со всего Мира
Парень потребовал от создателей GTA $2 млн из-за того, что один из персонажей трейлера "похож на него"

Парень потребовал от создателей GTA $2 млн из-за того, что один из персонажей трейлера "похож на него"

Автор:
10 декабря 2023 12:21
Сообщество : Новости со всего Мира
Метки: Gta   Видео   Суд   игра   новости   персонаж   фри   
1191
1
1

Лоуренс Салливан по прозвищу «Флоридский Джокер» собирается судиться с Rockstar из-за похожего на него персонажа в трейлере GTA VI

Шансы получить от Rockstar деньги через суд очень малы, а вот набрать популярность — вполне реально.

Людской наглости нет предела)


Источник:

Ссылки по теме:
подписаться на сообщество "Новости со всего Мира"
Метки: Gta   Видео   Суд   игра   новости   персонаж   фри   
Новости партнёров
реклама
А что вы думаете об этом?
Фото Видео Демотиватор Мем ЛОЛ Twitter Instagram Аудио
Отправить комментарий в Вконтакте
This site is protected by reCAPTCHA and the Google Privacy Policy and Terms of Service apply.
9  комментариев
Сначала новые
Сначала лучшие Сначала старые
Лучший комментарий
Скрыть
38k
Александр 2 часа назад
Ну что поделать, видно же что он из мамы выпал головушкой об пол...
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Бритва 8 минут назад
однажды я играл в гта 2. Свысока сверху было не видно, на кого похожи персонажи.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
24k
MrGod 18 минут назад
Ну дык, дегенераты очень похожи друг на другу, это генетика!
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
12k
Sapsan 24 минуты назад
Теперь из каждого утюга будут рекламировать ГТА-6
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
3k
portroy Полчаса назад
Ролик трейлер ГТА6 набрал более 130 млн просмотров за 5 дней. Любое касание это йтемы сейчас может серьёзно добавить популярности кому угодно
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
9k
Trenzel2003 Полчаса назад
А он не думает что рокстаровцы при их деньгах докажут обратное? Что это ты похож на персонажа. И тогда уже не ты чудик будешь с них бабло требовать, а они с тебя.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
57k
zloykoyot Час назад
Думаю, вердикт суда будет что герой ГТА собирательный образ из множества долбообов, коими богата планета в целом и штаты в частности.
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
13k
Copycat 2 часа назад
да я слышал что многие блогеры кто обсуждал трейлер сказали что есть такой шиз который выглядит так же
Ответить  •  Ссылка  •  Пожаловаться  • 
Поделиться ›
Показать ещё
Infinite

Автор, добавь ссылку на свой блог/страницу/профиль и получай аудиторию!

465804



Другие посты автора
Популярное в сообществах
"Скиньте цену до 0 рублей": поведение ЯЖЕМАТерей, выходящее за рамки разумного
"Скиньте цену до 0 рублей": поведение ЯЖЕМАТерей, выходящее за рамки разумного
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Кадры с нашими звездами из 90-х и 2000-х, которые никому не показывали
Набирающие популярность в сообществах
АвтоВсячина
АвтоВсячина
А вот и Ленин неформальный
А вот и Ленин неформальный
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Без “Ёлок” Нового года не бывает!
Нашли ошибку? Выделите
и нажмите CTRL+ENTER
Топ
сообществ
авторов вериф. авторов сообществ
Мемолента
Первый раз

Лучшие демотиваторы
Смотрите также

Перейти в раздел
Популярные теги
#фото#забавно#в мире#интересное#машина#люди#природа#брянск#США#Автовсячина
#животные#история#интересно#СССР#дом#яйца#фильм#дети#факты#снег
#Юмор#Россия#подборка#Суд#кино#Прикол#автомобили#Наркотики#автомир#собака
Без “Ёлок” Нового года не бывает! Без “Ёлок” Нового года не бывает! Гроссмейстеры, внимание: представлены шахматы будущего со встроенным искусственным интеллектом Гроссмейстеры, внимание: представлены шахматы будущего со встроенным искусственным интеллектом Как играете в Super Mario в шлеме виртуальной реальности Как играете в Super Mario в шлеме виртуальной реальности Бесконечная история от любителя кинематографа Бесконечная история от любителя кинематографа Моя лапа всегда будет сверху Моя лапа всегда будет сверху Разработчик игры-ужастика протестировал своё творение на родственниках Разработчик игры-ужастика протестировал своё творение на родственниках

На что жалуетесь?

Вернуться