Парень потребовал от создателей GTA $2 млн из-за того, что один из персонажей трейлера "похож на него"

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Лоуренс Салливан по прозвищу «Флоридский Джокер» собирается судиться с Rockstar из-за похожего на него персонажа в трейлере GTA VI
Шансы получить от Rockstar деньги через суд очень малы, а вот набрать популярность — вполне реально.
Людской наглости нет предела)
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